Unas jornadas cargadas de emoción y aventura

Un año más, el Club de Montaña de Exea volvió a acercar la aventura y adrenalina de la montaña a los ciudadanos con varias proyecciones en el Centro Cívico de Ejea. Del 8 al 10 de abril se celebró la 28ª Semana de la Montaña, una jornada que este año llegaba a su edición 28, aunque las primeras proyecciones en la Casa de las Cinco Villas se realizaron hace 30 años. Como ya viene siendo habitual en los últimos años, la semana se redujo a tres días en los que se presentaron tres propuestas de gran calidad.

La escaladora ejeana María Laborda habló de ‘Ta Bo’ de su expedición a Angola’. / FAUSTINO SAURAS

De Perú o Ángola a una expedición bajo el agua

Numeroso público asistió a las charlas en el centro cívico. / FAUSTINO SAURAS

La primera de ellas fue Desde Estxauri a Perú, un vídeo que narra la expedición de dos navarros en la Cordillera blanca de Perú. Los protagonistas, Ander Urria y Urko Zabala, contaron a los asistentes su expedición en la que abrieron una vía en el Puscanturpa y escalaron Cruz del Sur, una vía de 800 metros en la Esfinge (5.350 metros). «La verdad es que fue una expedición que nos gustó mucho porque eran como de la vieja escuela. Muy improvisado todo, muy a ver lo que te encuentras, abriendo desde abajo las vías», señala el vocal del Club de Montaña Exea y uno de los organizadores de la Semana de la Montaña de Ejea de los Caballeros, José Ángel Sánchez.

El jueves 9 de abril, fue el turno de Eliseo Belzunce que contó su expedición en El pozo azul, diez mil metros de espeleobuceo, en Burgos. Se trata de una interesante proyección sobre cómo prepararon y se adentraron en este lugar en busca de nuevas galerías en el sexto sifón. Una proyección distinta con la que mostraron otra parte de la montaña, las profundidades dentro de las cuevas.

Por último, el viernes 10 se celebró la última charla protagonizada por la escaladora del Club de Montaña Exea, María Laborda. Delante de un numeroso público, la ejeana explicó su expedición del año pasado junto a otras compañeras del equipo femenino de la Federación Española de Montaña a Angola. Con el nombre de Ta Bo, abriendo camino: expedición a Angola desarrolló su experiencia, tanto a nivel deportivo, como personal.

Además, como novedad, la proyección se completó con la música en directo del grupo aragonés Ixeya, cuyos intengrantes son las protagonistas de la banda sonora del documental.

Una forma de acercar la montaña

Desde el Club de Montaña de Exea destacan que el objetivo de estas jornadas año tras año es acercar el deporte, las actividades que se hacen desde el club y enseñar una parte de la montaña desconocida para muchos y se muestran satisfechos por la participación.

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Tal y como señala José Ángel Sánchez, el interés por la montaña se debe al éxito de algunos miembros del club como María Laborda y Lizer Aznarez que llevan el nombre del club por todo el mundo. «Que tengamos a dos personas que estén en la selección española y haciendo podios es un orgullo para el club», destaca Sánchez.