PRIMERA EDICIÓN DE ‘ILUSTRA EJEA’
Jornadas de creatividad y diálogo en torno a la ilustración literaria
La Crónica de Ejea y Pueblos
Fortalecer el vínculo entre la imagen y la palabra. Ese fue el hilo conductor de unos días en los que Ejea de los Caballeros se convirtió en el epicentro de la ilustración literaria. Del 16 al 19 de abril, el Museo Aquagraria acogió el esperado encuentro entre profesionales que sirvió para divulgar su trabajo y «explicar toda la cadena de valor del libro», poniendo el foco en el territorio, en palabras de la alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero.
El territorio fue el protagonista del comienzo de encuentro el jueves 16 en una quedada para describir los diferentes rincones de Ejea a través de la imagen abierta a todo el público.
Talleres y mesas
Además, la cita contó con la presencia de grandes nombres del sector que impartieron diversos talleres y participaron en mesas redondas sobre diseño editorial e inteligencia artificial, cuadernos de viaje o ilustraciones literarias, entre otros temas.
Estos talleres se convirtieron en un punto de encuentro para la creatividad, la ilustración y el pensamiento contemporáneo. Alberto Gamón dio el pistoletazo de salida con su taller Ilustrar lo real: saber mirar, saber leer, una actividad al aire libre que complementó la crónica de los rincones de Ejea.
Un día después, el 17 por la mañana, Eduardo Baamonde dirigió un taller dedicado a la ilustración natural, el patrimonio y el cuaderno de viaje. Y por la tarde una mesa redonda favoreció el debate sobre la ilustración a mano y la reinterpretada con IA.
Por otro lado, el sábado 18, Ernesto Navarro impartió una sesión, dirigida especialmente al público infantil, centrada en la animación, ilustración y cómic. A continuación, Juan Carlos Mestre se centró en la ilustración editorial aplicada a la poesía y narrativa.
Finalmente, el domingo hubo una mesa redonda sobre la cocreación y otra sobre el diseño gráfico en el sector editorial. Al acabar la jornada, se organizó una exposición con todas las obras realizadas durante estos días. Esta muestra, disponible en el Museo Aquagraria, fue el broche de oro a unos días donde el buen tiempo y la creatividad compartieron lienzo.
Uno de los aspectos más destacados de estas jornadas fue la gran afluencia internacional de asistentes procedentes de distintos puntos de España, lo que favoreció un intercambio de experiencias muy enriquecedor y que reforzó el carácter abierto y profesional del encuentro.
Ilustra Ejea demostró así su capacidad para generar diálogo, aprendizaje y conexión entre disciplinas, consolidando al Museo Aquagraria como un espacio cultural activo en el medio rural y un lugar idóneo para acoger iniciativas de este nivel.
Esta primera edición estuvo organizada por la Asociación España Creativa con la subvención y el apoyo del Ministerio de Cultura desde la Dirección del Libro.
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