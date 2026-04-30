FÚTBOL SALA EN EJEA
Un maratón cargado de emoción y gran calidad
La Crónica de Ejea y Pueblos
El fútbol sala volvió a ser el protagonista de la Semana Santa en Ejea con una de las citas deportivas más emblemáticas de la localidad, el Maratón de Fútbol Sala Villa de Ejea, disputado del 1 al 4 de abril. El evento reunió a 32 equipos y cerca de 400 jugadores en su trigésima edición, consolidándose de esta manera como una referencia en el calendario deportivo local.
Fueron 70 horas ininterrumpidas de competición en las que destacó el gran nivel de juego, la emoción constante y la gran calidad tanto de algunas actuaciones individuales como colectivas.
Con motivo del 30 aniversario, el torneo arrancó con un emotivo homenaje al primer Exea FS ganador del torneo en el año 2004. Más de 20 años después volvieron a reunirse para dar comienzo a esta especial edición, en la que ya no participa el equipo local sino que ha pasado a ser el organizador de la competición desde hace ya unos años.
Tras este homenaje, el partido inaugural enfrentó al Cafetería Milenium y al Bocatería 21, en un encuentro que ya anticipó el desenlace final, con victoria para el vigente campeón. Cafetería Milenium no solo inició con buen pie la competición, sino que logró revalidar el título tras imponerse en la final a Badalona Organic por un marcador de 7-4, confirmando nuevamente su dominio en esta edición.
Una hora antes, los más jóvenes disputaron la final de la maratón junior con victoria de Arra Experiencias Lingüísticas frente a Rivas Promises en un encuentro muy disputado.
Un «no» rotundo a las apuestas
Por otro lado, un año más la campaña Stop Gampling volvió a aparecer en las camisetas de los participantes dejando un mensaje claro, las apuestas deportivas no son saludables. La psicóloga Ixatxo Cabrera, de Azajer (Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación) impartió varias charlas para advertir, sobre todo a los más jóvenes de las consecuencias que tiene el juego y las apuestas deportivas.
Tras todos estos actos, la organización ha realizado una valoración muy positiva destacando la gran afluencia de público en el pabellón. Desde el Exea FS, agradecen el apoyo de instituciones y empresas colaboradoras, cuyo respaldo ha resultado fundamental para el desarrollo de un torneo ya consolidado.
Ganadores del torneo y reconocimientos especiales
MARATÓN ADULTOS
Campeón-Cafetería Milenium
Subcampeón-Badalona Organic
Trofeos especiales
MVP del torneo- Daniel Merino (Cafetería Milenium)
Máximo goleador- Unai Martínez (Cafetería Milenium)
Trofeo ‘Samu Budría’ a mejor portero- Juan Soro
Equipo revelación- Atlético Sierra de Luna
Jugador revelación: Leo Rondón (El Truco Bar)
MARATÓN JUNIOR
Campeón- Arra Experiencias
Subcampeón- Rivas Promises
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