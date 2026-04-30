Un maratón cargado de emoción y gran calidad

El fútbol sala volvió a ser el protagonista de la Semana Santa en Ejea con una de las citas deportivas más emblemáticas de la localidad, el Maratón de Fútbol Sala Villa de Ejea, disputado del 1 al 4 de abril. El evento reunió a 32 equipos y cerca de 400 jugadores en su trigésima edición, consolidándose de esta manera como una referencia en el calendario deportivo local.

Homenaje al primer Exea FS campeón del torneo. / TONI TORRANO/ALFONSO COLÁS/SERVICIO ESPECIAL

Fueron 70 horas ininterrumpidas de competición en las que destacó el gran nivel de juego, la emoción constante y la gran calidad tanto de algunas actuaciones individuales como colectivas.

El Cafetería Milenium se llevó el maratón. / TONI TORRANO/ALFONSO COLÁS/SERVICIO ESPECIAL

Con motivo del 30 aniversario, el torneo arrancó con un emotivo homenaje al primer Exea FS ganador del torneo en el año 2004. Más de 20 años después volvieron a reunirse para dar comienzo a esta especial edición, en la que ya no participa el equipo local sino que ha pasado a ser el organizador de la competición desde hace ya unos años.

Fueron 70 horas ininterrumpidas de fútbol sala. / TONI TORRANO/ALFONSO COLÁS/SERVICIO ESPECIAL

Tras este homenaje, el partido inaugural enfrentó al Cafetería Milenium y al Bocatería 21, en un encuentro que ya anticipó el desenlace final, con victoria para el vigente campeón. Cafetería Milenium no solo inició con buen pie la competición, sino que logró revalidar el título tras imponerse en la final a Badalona Organic por un marcador de 7-4, confirmando nuevamente su dominio en esta edición.

Hubo trofeos para los ganadores y reconocimientos individuales. / TONI TORRANO/ ALFONSO COLÁS/ SERVICIO ESPECIAL

Una hora antes, los más jóvenes disputaron la final de la maratón junior con victoria de Arra Experiencias Lingüísticas frente a Rivas Promises en un encuentro muy disputado.

Exea FS, temporada 2004. / TONI TORRANO/ ALFONSO COLÁS/ SERVICIO ESPECIAL

Un «no» rotundo a las apuestas

Por otro lado, un año más la campaña Stop Gampling volvió a aparecer en las camisetas de los participantes dejando un mensaje claro, las apuestas deportivas no son saludables. La psicóloga Ixatxo Cabrera, de Azajer (Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación) impartió varias charlas para advertir, sobre todo a los más jóvenes de las consecuencias que tiene el juego y las apuestas deportivas.

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Tras todos estos actos, la organización ha realizado una valoración muy positiva destacando la gran afluencia de público en el pabellón. Desde el Exea FS, agradecen el apoyo de instituciones y empresas colaboradoras, cuyo respaldo ha resultado fundamental para el desarrollo de un torneo ya consolidado.