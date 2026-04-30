La música centra una intensa programación

Ejea volvió a reunirse para celebrar el fin de semana del 10 al 12 de abril sus Fiestas del Agua. Unas celebraciones marcadas en el calendario de los ejeanos que nacieron en abril de 1959 para conmemorar la inauguración del Canal de las Bardenas y la puesta en regadío de las tierras colonizadas de Cinco Villas.

Las Fiestas del Agua de Ejea contaron en su programación con actos para todas las edades. / SERVICIO ESPECIAL

Cita destacada estos días fue el Certamen Coral, que este año celebró su 52 edición coincidiendo con el 75 aniversario de la Coral Polifónica de Ejea, y el Aguachumei Festival, organizado por Interpeñas Ejea en colaboración con el ayuntamiento.

Por primera vez, la comida popular del Aguachumei se trasladó a la avenida Cosculluela y reunió a más de 1000 personas que disfrutaron de la paella. / SERVICIO ESPECIAL

Junto a ellos, se desarrolló un variado abanico de actos lúdicos, taurinos y deportivos. La música recorrió las calles gracias a las charangas Rivascor y Cinco Birras. Desde el viernes 10 se pudo disfrutar de grandes conciertos como el del grupo La Rumba de tu vida en la plaza de la Villa, con repertorio de los Chunguitos, Chichos, Peret o los Gipsy Kings; y el de El Baile de fin de curso, un grupo de versiones de pop rock español con canciones de El canto del loco, Melendi o Estopa entre otros, en plaza España.

La diversión y el buen ambiente fueron la tónica dominante durante esos días. / SERVICIO ESPECIAL

Ya el sábado, 11 de abril, la estrella musical de la noche fue Alaska on Tour. Esta gran orquesta zaragozana hizo bailar al público en la avenida Cosculluela con un espectáculo singular de una calidad musical incuestionable y espectacular puesta en escena.

Aguachumei Festival

Además, el sábado se celebró la décimo sexta edición del Aguachumei festival, una cita que ya es indispensable en el contexto de las Fiestas del Agua. La comida, que este año se celebró en la avenida Cosculluela, reunió a más de 1.000 personas que disfrutaron de una deliciosa paella. «Cambiamos de ubicación por tamaño, ya que la familia ha crecido tanto que no cabíamos en plaza España. Ha sido un éxito, ha tenido una gran acogida, vendimos los 1.100 tíquets que sacamos a la venta», señala el presidente de Interpeñas, Víctor Aibar.

Más tarde, en la plaza España, tuvo lugar la actuación de la Dj-vedette Rita Loren, el café concierto con la Orquesta Samurai, el concierto de Bod Boyz y la sesión de Dj Spice Chorizo de Coliseum Almudévar para cerrar la noche. Una gran variedad de estilos musicales para tratar de atraer a un público diverso de diferentes edades. «El ambiente fue muy intergeneracional ya que hemos conseguido que Interpeñas no sea visto como una cosa solo de jóvenes. Estamos volviendo a recuperar ese carácter de verbena de pueblo, de juntar al quinceañero con su tía abuela», destaca Aibar.

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Tras el éxito de esta cita, la entidad continúa trabajando seguir creciendo en el número de socios y continuar en su labor por crear un buen ambiente festivo en la localidad. La primera campaña de socios terminó en marzo con una cifra récord de 970 socios, superando de esta manera la cifra marcada por la entidad de 900 socios. «La segunda oportunidad para hacerse socio es en agosto, antes de las Fiestas de Ejea, y estamos casi seguros que vamos a saltar ya a los 1000. Estamos muy contentos porque este año somos una junta muy renovada y estamos viendo la respuesta en el público, tanto en Carnaval como en Aguachumei hemos crecido mucho en el número de tíquets vendidos y esperamos seguir así».