San Jorge se impregna de libros y cultura en Ejea

Durante la jornada del 23 abril, Ejea de los Caballeros volvió a celebrar la festividad de San Jorge, patrón de Aragón, y el Día del Libro, una fiesta mundial desde que la Unesco así lo promoviera en 1995. La plaza de la Villa concentró una serie de iniciativas durante todo el día en torno a la literatura y la cultura. Durante la jornada festiva se celebraron talleres creativos, cuentacuentos, música, espectáculos y la participación de las casetas de librerías y editoriales ejeanas.

La biblioteca municipal presentó sus novedades. / SERVICIO ESPECIAL

Las actividades del jueves 23 se desarrollaron desde las 11.30 a las 20.00 horas. Hubo una zona de exposición y venta de libros en la que participaron las librerías ejeanas Inicio 2000 y Bea Jonasa, junto con las editoriales locales Pintacoda y Caballeros de Exea. No faltó la presencia de la biblioteca municipal con un estand con novedades y libros singulares. Tampoco la caseta de Cruz Roja, que puso a la venta el libro de José Anselmo Oruj Poemas de vida y tierra que el autor donó a la institución, como tampoco el estand montado por Flores Carmen de plantas y flores que acompañaban los libros en forma de regalo o detalle a un ser querido.

El público infantil y adulto disfrutó de cuentos y leyendas. / SERVICIO ESPECIAL

Talleres y música

También hubo puestos de flores. / SERVICIO ESPECIAL

En la plaza de la Villa, los niños y niñas disfrutaron de los talleres creativos de Les Contines. Teresa Lasilla trabajó con los niños la realización de marcapáginas de acuarelas, troqueles y cuentas, tarjetas de felicitación de San Jorge, sacos multiusos, además de un precioso photocall para fotografiarse en un marco muy especial.

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Taller creativo con Teresa Lasilla. / SERVICIO ESPECIAL

Pero durante la jornada se sucedieron más actividades culturales complementarias para ambientar y ofrecer diferentes propuestas al público en Ejea de los Caballeros. Por la mañana, los Dulzaineros de las Cinco Villas amenizaron con su música la plaza de la Villa y, ya por la tarde, niños y adultos tuvieron la oportunidad de disfrutar de dos pases de cuentacuentos de la mano de la compañía de teatro Los Navegantes, que representaron en primer lugar La leyenda de San Jorge y el dragón y, tras un pequeño descanso, Leyendas aragonesas.