DÍA DE ARAGÓN Y DEL LIBRO
San Jorge se impregna de libros y cultura en Ejea
La Crónica de Ejea y Pueblos
Durante la jornada del 23 abril, Ejea de los Caballeros volvió a celebrar la festividad de San Jorge, patrón de Aragón, y el Día del Libro, una fiesta mundial desde que la Unesco así lo promoviera en 1995. La plaza de la Villa concentró una serie de iniciativas durante todo el día en torno a la literatura y la cultura. Durante la jornada festiva se celebraron talleres creativos, cuentacuentos, música, espectáculos y la participación de las casetas de librerías y editoriales ejeanas.
Las actividades del jueves 23 se desarrollaron desde las 11.30 a las 20.00 horas. Hubo una zona de exposición y venta de libros en la que participaron las librerías ejeanas Inicio 2000 y Bea Jonasa, junto con las editoriales locales Pintacoda y Caballeros de Exea. No faltó la presencia de la biblioteca municipal con un estand con novedades y libros singulares. Tampoco la caseta de Cruz Roja, que puso a la venta el libro de José Anselmo Oruj Poemas de vida y tierra que el autor donó a la institución, como tampoco el estand montado por Flores Carmen de plantas y flores que acompañaban los libros en forma de regalo o detalle a un ser querido.
Talleres y música
En la plaza de la Villa, los niños y niñas disfrutaron de los talleres creativos de Les Contines. Teresa Lasilla trabajó con los niños la realización de marcapáginas de acuarelas, troqueles y cuentas, tarjetas de felicitación de San Jorge, sacos multiusos, además de un precioso photocall para fotografiarse en un marco muy especial.
Pero durante la jornada se sucedieron más actividades culturales complementarias para ambientar y ofrecer diferentes propuestas al público en Ejea de los Caballeros. Por la mañana, los Dulzaineros de las Cinco Villas amenizaron con su música la plaza de la Villa y, ya por la tarde, niños y adultos tuvieron la oportunidad de disfrutar de dos pases de cuentacuentos de la mano de la compañía de teatro Los Navegantes, que representaron en primer lugar La leyenda de San Jorge y el dragón y, tras un pequeño descanso, Leyendas aragonesas.
- El Ayuntamiento de Zaragoza abre la puerta a reconvertir el palacio de Fuenclara en un hotel: ya hay varios grupos interesados
- Mercadona pone fecha a la reapertura de una de sus tiendas con más clientela de Aragón, que lleva tres meses cerrada
- El Real Zaragoza quiere a Juan Carlos Beltrán para dirigir el filial
- El restaurante con el mejor show en directo de Zaragoza estrenará su segundo local en el centro: cenas clandestinas y club de baile
- Esteban Andrada llamó a Jorge Pulido para pedirle disculpas por el puñetazo
- Dámaso Arcediano, el árbitro del derbi, rompe su silencio tras el puñetazo de Andrada: 'Prima la experiencia
- La cafetería de Zaragoza que atrae a clientes desde más de 100 kilómetros solo para desayunar: 'Vienen especialmente aquí
- La playa favorita de muchos zaragozanos estrena paseo marítimo tras 14 meses de obras