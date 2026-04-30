Talento, oportunidades y futuro en el territorio

El 16 de abril se celebró la II Feria de Empleo en Cinco Villas, una iniciativa impulsada por Red5V, la red de trabajo formada por la Comarca de Cinco Villas, la Asociación de Empresarios de las Cinco Villas (AECV) y la Asociación Ejea Comercio, la Asociación de Empresarios Turísticos (Civitur). Esta iniciativa fue impulsada por Adefo Cinco Villas y en la actualidad forma parte del programa Leader gestionado por esta entidad.

Estand de Adefo en la feria. / SERVICIO ESPECIAL

Esta jornada estuvo dirigida principalmente a personas en búsqueda de empleo, estudiantes, profesionales que quieren reinventarse y familias interesadas en la formación y futuro profesional de sus hijos

Los estudiantes pudieron conocer distintos oficios de primera mano. / SERVICIO ESPECIAL

La feria reunió a más de 1000 personas , 40 entidades dedicadas a la formación y empresas que mostraron sus ofertas laborales, consolidándose como un gran punto de encuentro entre talento, formación y empresas del territorio. Una jornada dinámica pensada para conectar a las personas con el tejido empresarial, descubrir nuevas oportunidades laborales y avanzar profesionalmente.

Se realizaron 'showcookings y demostraciones. / SERVICIO ESPECIAL

Uno de los aspectos más destacados fue el carácter práctico de la feria, con la posibilidad de hablar directamente con los gestores de las empresas o los orientadores y profesores de los distintos grados de Formación Profesional en sus estands.

Además, se realizaron actividades vinculadas con la formación reglada del territorio como enfermería, jardinería, soldadura, mecatrónica, comunicación o cocina. Las diferentes demostraciones y el showcooking completaron una programación variada y atractiva. Una oportunidad única para que los jóvenes y sus familias tengan información real para decidir a qué rama profesional dedicar su carrera.

Adefo Cinco Villas participó activamente con un estand, mostrando su labor de apoyo al emprendimiento en el territorio tanto la posibilidad de ayudas Leader como su asesoramiento y acompañamiento a través del semillero de ideas emprendedoras.

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Para mostrar de una forma cercana y participativa las bases de un modelo de negocio, realizó una dinámica rápida en la que los jóvenes compartieron sus ideas de negocio y construyeron un lienzo de Canvas, una herramienta visual clave para definir y analizar propuestas de emprendimiento. Gracias a esta actividad surgieron hasta ocho proyectos que muestran el talento y la creatividad que hay en la comarca. Esta experiencia permitió escuchar las inquietudes de los jóvenes, fomentar su creatividad y acompañarles en los primeros pasos para dar forma a sus proyectos.