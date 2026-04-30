Una temporada de ensueño para el Exea FS

El Exea FS volverá a 3ª División tras cuatro años en 2ª. A falta de cuatro jornadas para el final, el equipo se proclamó campeón del grupo 2 de la liga autonómica de fútbol sala tras vencer al Pinseque 6-7. Los ejeanos pusieron así el broche de oro a una temporada impecable tras ganar todos los partidos. Un año inolvidable donde el equipo ha sabido competir hasta el final, pese a la lesión del capitán Alberto Jiménez, que ha sido una de las pocas malas noticias de la temporada.

De esta manera, el Exea vuelve a una división que conoce a la perfección y a la que estuvo vinculado durante catorce años antes del descenso de hace cuatro temporadas. «Llevábamos las dos anteriores temporadas intentándolo y no pudo ser. Ahora volvemos otra vez a la 3ª División, la mejor categoría aragonesa», destaca el presidente del club, Jesús Casalé.

Un impulso para seguir creando cantera

En un momento en el que comienzan las inscripciones para la Escuela de Fútbol Sala, este hito hace que aumente el interés entre los jugadores más jóvenes que ven la oportunidad de llega a jugar en una categoría más profesional como es la 3ª División. Sin duda, un aliciente para las nuevas generaciones. «Estamos ofreciendo a los chavales la posibilidad de jugar en una categoría de esta índole con equipos muy buenos y jugadores que incluso en algunos casos han sido profesionales o lo serán. Es una categoría muy exigente y esperamos que los jóvenes que están en el equipo nos ayuden a competir en ella».

Un triunfo con sabor agridulce

Pese a la alegría por conseguir este logro, el equipo hubiera preferido hacerlo junto a su afición con un gran desplazamiento, sin embargo, al coincidir el partido con el Aguachumei, una fiesta muy popular en Ejea, no hubo el ambiente esperado. El club intentó aplazar el partido a otra fecha pero no fue posible. «Queríamos jugarnos el ascenso en nuestra casa o al menos en una jornada que no fueran Fiestas del Agua, ya que no pudo desplazarse mucha gente. La celebración no fue como lo esperábamos porque hace 17 años que no ascendíamos una categoría así y no se ha podido celebrar como queríamos», señala Jesús Casalé.

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Esta sensación se trasladó a la pista, ya que pese a la victoria «fue un partido gris, que sí que fue emocionante porque hubo muchos altibajos en el marcador, pero quizás fue nuestro peor partido de la temporada». Un desenlace que no mancha la gran temporada del club y este tan esperado ascenso a 3ª División.