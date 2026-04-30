BALONMANO EJEA CADETE FEMENINO
Una victoria que vale el pase a una final histórica
El equipo cadete femenino de la AD Balonmano Ejea ha logrado un hito histórico tras clasificarse a la final de la Copa Ibercaja por primera vez en su historia imponiéndose al Mora de Rubielos por 21 a 17. Fue un partido muy disputado en el que las chicas mostraron todo su trabajo y esfuerzo.
Esta clasificación llega tras un año complicado en un grupo con rivales de gran nivel en el que han sabido competir pese a contar con varias jugadoras de primer año. «Muchas veces han competido con cadetes de segundo año y esa desigualdad se nota, por lo que llegar arriba es muy difícil y las chicas han competido muy bien», señala el segundo entrenador, Rubén Sánchez.
Ahora toca preparar uno de los partidos más importantes para el club, su primera final en esta categoría. Será el 9 de mayo frente al Tarazona, rival duro que parte como favorito. Pese a ello, desde el Balonmano Ejea confían en sus posibilidades.
«Yo siempre digo a las chicas que disfruten porque llegar a una final no es nada fácil y el compromiso hay que tenerlo todos los días tanto para entrenar como para jugar un partido. No hay que tener miedo al éxito, si se falla no pasa nada», destaca el entrenador Tarek Pascual Hammouchi.
Crecimiento del club
Este éxito es el fruto del buen trabajo desarrollado por el club en las distintas categorías llegando a conseguir varios ascensos, como el reciente del primer equipo. Además, el interés por este deporte es cada vez mayor tanto por el aumento de número de jugadores como por el apoyo del público .
«Muchos jugadores profesionales han salido de la cantera. Las chicas juegan a un gran nivel, desde pre benjamines hasta juveniles y también tenemos a los chicos juveniles en semifinaless. Vamos todos de la mano, enseñarmos valores fuera y dentro del campo, y creo que el club lo está haciendo muy bien», concluye Hammouchi.
LA PLANTILLA
Jugadoras: Manuela, Daniela, Lara, Lalla. María L., María , Morena, Rakia, Clara, Irene, Alexandra, Jimena, Alejandra y Lucia
Entrenador: Tarek Pascual Hammouchi
Segundo entrenador: Rubén Sánchez
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