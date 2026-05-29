Más de 100 ‘bikers’ se ponen a prueba en el circuito ejeano

Ejea de los Caballeros se convirtió en el epicentro del pumptrack con la organización de la tercera prueba de la Copa de España el 4 mayo. Hasta 109 bikers procedentes de diferentes partes de España, desde los 5 años hasta de más de 60 años, se dieron cita en este evento organizado por el BMX School Zaragoza con la colaboración de la empresa Sport Support y el Ayuntamiento de Zaragoza, entre otros.

La implicación de los vecinos hizo que la prueba fuera un éxito tanto por las instalaciones como por el ambiente familiar que se respiró durante el fin de semana.

Un gran escenario

«Los participantes están muy contentos con las instalaciones. Es una pista bastante grande para lo que es actualmente este deporte en España. El ayuntamiento colocó gradas y se creó un espacio estupendo para atraer a las familias desde semanas antes para entrenar. La verdad que el ambiente fue muy familiar, ya que en muchas categorías corrían los padres con los hijos y la gente se junto después para comer todos juntos», señala Rafa Izquierdo, presidente del BMX School Zaragoza y organizador de la prueba.

Resultados y participación local

En cuanto a los resultados, el mejor tiempo de la prueba lo hizo Ángel Esteban y , en categoría femenina, Ruth Abad, ambos del BMX School Zaragoza. Además, otro dato importante, fue que participaron hasta 3 deportistas con licencia de día, es decir, participantes no federados que se inscribieron únicamente para disputar esta prueba.

En cuanto a la participación local, destacó Alberto Pascual, biker del BMX School Zaragoza vinculado a Ejea de los Caballeros.

Por otro lado, hubo también varios deportistas que pese a ser de Zaragoza, entrenan y veranean en Ejea, lo que muestra la importancia de estas instalaciones para el municipio, haciendo que cada vez más personas apuesten por dar sus primeros pasos en este deporte.

Por ello, desde la organización trabajan ya para poder organizar más pruebas como esta tanto a nivel nacional como regional, aunque por el momento todavía no hay ninguna confirmada.

Mejores tiempos en la scracht absoluta

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