50 años construyendo el futuro del medio rural

Medio siglo después de su creación, la Escuela Familiar Agraria (EFA) Bolares sigue fomentando el desarrollo del medio rural. Y este 27 de mayo celebró este especial aniversario con un acto conmemorativo en el Museo Aquagraria. Durante el evento, se homenajeó tanto a profesores como a antiguos alumnos, coincidiendo con los actos de graduación de este año. Además, asistieron la alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, que fue la encargada de abrir el acto; y el presidente de la Unión de Escuelas Familiares Agrarias de España (Unefa) Leopoldo Dito.

Tras la proyección de un video que repasaba la historia del centro, los alumnos tomaron la palabra y pusieron su voz y su rostro a esa historia. Por último , el presidente de las Cinco Villas, Santos Navarro; el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho; y el director de la EFA Boalares, Miguel Ángel González, cerraron el evento.

La alcaldesa Teresa Lardrero fue la encargada de inaugurar el acto. / SERVICIO ESPECIAL

Historia y evolución

Durante todos estos años, la EFA Bolalares ha fomentado el desarrollo rural a través de la educación. Su misión siempre ha sido clara: «ofrecer oportunidades formativas y humanas a quienes viven y desean permanecer en sus pueblos, contribuyendo así al arraigo, al emprendimiento y a la dinamización del territorio», señala el secretario general de EFA’s de Aragón, Santiago Ruiz de Temiño.

Este modelo educativo se basó desde el principio en la formación tanto en el centro educativo como en la empresa, la participación activa de las familias, la atención personalizada y el acompañamiento cercano.

«A lo largo de estas cinco décadas, numerosos antiguos alumnos han asumido responsabilidades en la vida económica y social del medio rural aragonés como emprendedores, responsables de cooperativas, alcaldes, concejales o profesionales vinculados al territorio», añade Ruiz de Temiño.

Acompañamiento personal

En la actualidad, la oferta formativa de las EFA’s ha cambiado. A pesar de que en sus orígenes estaba especialmente ligada a las enseñanza agraria, hoy los centros imparten ciclos formativos de grado medio y superior de diferentes ramas, además de certificados de profesionalidad y formación para personas adultas, tanto presencial como a distancia.

«Las escuelas trabajan especialmente con jóvenes y familias del medio rural, buscando que los alumnos puedan construir un proyecto profesional y personal ligado a su entorno, contribuyendo así a fijar población y generar oportunidades en zonas afectadas por la despoblación».

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, también estuvo presente en el acto. / EFA BOALARES

Mirada al futuro

De cara al futuro, continúan trabajando para contribuir al desarrollo del medio rural, ya todas sus escuelas están ubicadas en pequeñas localidades, muchas de ellas en territorios afectados por la pérdida de población.

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En un contexto en el que las administraciones públicas sitúan el reto demográfico y el desarrollo rural entre sus principales prioridades, las EFA’s reivindican su experiencia y trayectoria como instituciones arraigadas al territorio. «A pesar de la evolución de la sociedad y de la FP, los principios fundacionales de las EFA’s siguen plenamente vigentes: la alternancia, la relación con las empresas, el acompañamiento personal, la implicación de las familias y el compromiso social con el entorno».