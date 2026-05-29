Adefo y Caixabank lanzan ‘Tierra de Oportunidades’

CaixaBank y Adefo Cinco Villas lanzan una nueva edición del programa Tierra de Oportunidades, iniciativa destinada a fomentar la creación de empleo, impulsar el emprendimiento rural y fijar población en áreas despobladas.

Los premiados se conocerán antes del 30 de junio. / SERVICIO ESPECIAL

Es la segunda vez que Adefo participa en este programa cuyo plazo de presentación de propuestas estará abierto del 14 de mayo al 4 de junio. Ya en 2023, formó parte de esta iniciativa otorgando premios a Xelab, Huevos Valdelobos, Unna Nutrición y el bar social/multiservicios de Layana.

Esta edición, cuyo fallo está previsto que se conozca antes del 30 de junio, se desarrollará en colaboración con más de 50 grupos de acción local del país, 3 de ellos de Aragón, uno por provincia (Agujama, Ceder Monegros y Adefo Cinco Villas) y entidades promotoras del emprendimiento de 49 provincias. En total, se premiará a 216 emprendedores y proyectos.

Ayudas de 1.000 euros

Los proyectos ganadores recibirán ayudas de 1.000 euros, se incorporarán a un programa de mentorización y acompañamiento personalizado, en colaboración con mentores especialistas de Voluntariado CaixaBank y accederán al Reto de Tierra de Oportunidades, una iniciativa de ámbito nacional y en colaboración con la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y Rural Talent, que ofrece visibilidad, acompañamiento y nuevas oportunidades de crecimiento a emprendedores rurales.

Los ganadores podrán optar, además, a ser uno de los proyectos presentados en la plataforma U4Impact para que un estudiante universitario realice su Trabajo de Fin de Grado (TFG) sobre algún reto de su empresa o emprendimiento. Asimismo, CaixaBank ha puesto en marcha una plataforma común, www.caixabank.es/tierradeoportunidades, que generará comunidad entre todos los emprendedores.

Un programa con impacto

Tierra de Oportunidades es un programa de Acción Social CaixaBank que tiene el objetivo de apoyar el emprendimiento, crear empleo y ofrecer oportunidades de futuro al entorno rural. La entidad quiere ayudar directamente a emprendedores rurales con proyectos en funcionamiento, detectando su potencial y necesidades y ofreciéndoles ayuda económica, formación y acompañamiento.

Todo ello, con el apoyo de los grupos de desarrollo rural, conocedores en profundidad del tejido económico en los territorios, y contando con las sinergias creadas con otras áreas de la entidad: desde el acompañamiento y la mentorización (Voluntariado CaixaBank), a financiación (MicroBank y AgroBank) y creando una comunidad de emprendedores de todo el país.

Por su parte, Adefo Cinco Villas tiene el fin de buscar el desarrollo integrado, sostenible e innovador de las Cinco Villas, basado en la mejora del marco económico con objeto de crear empleo, en la puesta en valor del patrimonio histórico-artístico, cultural y natural y en el perfeccionamiento de la organización interna de su territorio.

Para ello, una pieza fundamental es el programa europeo de desarrollo Leader, a través del cual se conceden subvenciones a proyectos de emprendedores, empresas y entidades sin ánimo de lucro para llevar a cabo sus proyectos. Adefo pone especial énfasis en el apoyo al emprendimiento a través del Semillero de ideas emprendedoras, y este apoyo al emprendimiento y al empleo se traslada a los jóvenes estudiantes de los institutos con el programa Tu futuro aquí, en colaboración con la Asociación Empresarial de las Cinco Villas.

Tierra de oportunidades supone la posibilidad de complementar estos servicios para emprendedores con la posibilidad de premiar, apoyar y visibilizar emprendedores recientes, especialmente fuera de los grandes núcleos de población y permitirles formar parte de un programa nacional que les ayude a expandir su negocio.

Noticias relacionadas

El programa se completará con formación y asesoramiento a nuevos emprendedores que estén en proceso de diseño y creación de su empresa que se desarrollará en el último cuatrimestre del año.

Más información y presentación de candidaturas (hasta el 4 de junio) Para cualquier información adicional relacionada con el concurso, con la forma de presentación de las candidaturas, plazos, etc, los emprendedores deben dirigirse a Adefo Cinco Villas a través del email adefo@adefo.com, teléfonos: 9766767272, 660491700.

Documentación a presentar INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE NEGOCIO • Datos identificativos y de contacto • Información del negocio • Ubicación • Plan de negocio que deberá contener, como mínimo: equipo, estrategia, propuesta de valor, mercado y segmentos de clientes, resumen del plan de comunicación y marketing, plan de operaciones y actividades, así como resumen del plan financiero. • Documento oficial que acredite el alta de actividad (modelo 036, alta en autónomos, presentación IVA trimestral…) • Plan de comunicación y marketing (opcional) • Plan financiero (opcional) • Composición del equipo emprendedor (opcional) • Logo de la empresa / proyecto