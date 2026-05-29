Alumnos franceses visitan el Museo Aquagraria de Ejea

El Museo Aquagraria recibió una visita especial el viernes 8 de mayo. Varios alumnos franceses, gracias al programa de intercambio Erasmus + con el CEIP Ferrer y Recaj, pudieron conocer los distintos rincones del museo. Entre máquinas históricas, curiosidades y muchas ganas de compartir experiencias, los alumnos ejeanos ejercieron de auténticos guías del museo, explicándoles la historia de la agricultura, el agua y la transformación de Ejea de los Caballeros y Cinco Villas.

Sin duda alguna, fue una experiencia enriquecedora que convirtió al museo en un espacio ideal para practicar idiomas, compartir culturas y enseñar con orgullo la historia del territorio a quienes visitan este municipio desde otros países.