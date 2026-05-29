Cárnicas Cinco Villas ha ganado el primer premio en la 14ª edición de los Premios Kaizen España. La compañía ha sido reconocida por su modelo de mejora continua, presentado junto a los proyectos de otras organizaciones de referencia como Repsol, Saica Paper, Importaco y Ford.

Cárnicas Cinco Villas gana los Premios Kaizen España. / SERVICIO ESPECIAL

Víctor Monreal, responsable de Despiece en Cárnicas Cinco Villas, fue el encargado de recoger el galardón en representación del equipo de la compañía en la jornada que tuvo lugar el 21 de mayo en la Fundación Telefónica en Madrid. Y no lo hizo solo, estuvo arropado por otros miembros de la planta que se desplazaron hasta la capital como Nuria Gericó, responsable de deshuesado de jamones; Verónica Barca, responsable de limpieza y desinfección de las instalaciones; Ieltxu Lecina, responsable envasado y congelado; y Joan Casals, gerente de Cárnicas Cinco Villas.

Precisamente Casals presentó ante los asistentes el modelo de mejora continua implantado en la planta de Ejea de los Caballeros desde hace cuatro años, de la mano de Kaizen Institute. Un proyecto que ha supuesto un cambio profundo en la manera de trabajar, organizar los equipos y abordar los retos diarios de una planta con más de 1.500 profesionales y más de 30 nacionalidades.

«Este proyecto ha sido muy transformador para nosotros, ya que hemos pasado de gestionar una planta de 1.700 profesionales a gestionar equipos de 5-7 personas», destacó Joan Casals. Un cambio de mentalidad que implica también una revolución en la estructura empresarial y que permite desarrollar una metodología basada en las personas, la cultura y la eficiencia. Una apuesta que el Grupo Vall Companys ha llevado a cabo en Ejea de los Caballeros y que ahora está replicando en otros mataderos del grupo como Patel y Frivall.

Palanca de transformación

La implantación de la metodología Kaizen en Cárnicas Cinco Villas ha permitido avanzar hacia un modelo organizativo más ágil, colaborativo y orientado a la excelencia.

El gran cambio ha estado marcado por la capacidad de los equipos para identificar los denominados MUDAs, un término clave en la filosofía Lean Manufacturing, que hace referencia al desperdicio, la inutilidad, la futilidad o el derroche. En este contexto, se utiliza para identificar cualquier actividad que consume recursos, tiempo o esfuerzo, pero que no añade valor al producto o servicio final.

«Nos hemos puesto las gafas de los MUDAs. Ahora somos capaces de detectarlos, tanto los primarios como los secundarios», explicó Casals.

Este enfoque ha permitido reforzar la autonomía, la responsabilidad y la implicación de las personas en el día a día, fomentando una mayor participación en la toma de decisiones y un trabajo en equipo más estrecho y efectivo. En palabras del gerente de Cárnicas Cinco Villas, «no hay mejor sistema de control que tener una buena cultura de empresa».

Cuatro pilares

El modelo presentado por Cárnicas Cinco Villas se sostiene sobre cuatro pilares principales: las métricas, la estructura organizativa, las herramientas y la sostenibilidad. A través de esta estructura, la compañía ha conseguido implantar rutinas de trabajo más eficientes, reforzar el seguimiento de indicadores y consolidar un sistema de mejora continua adaptado a la realidad de la planta.

Uno de los elementos clave del proyecto es el Kaizen Diario, considerado el corazón del modelo. Esta herramienta permite estructurar las reuniones, las rutinas diarias y la comunicación entre equipos, facilitando que cada profesional pueda conocer sus indicadores, detectar oportunidades de mejora y contribuir de forma activa a los resultados de la compañía.

En la sala de despiece, por ejemplo, Cárnicas Cinco Villas ha desarrollado un sistema de mejora del rendimiento basado en un cuadro de control que permite a los profesionales visualizar sus indicadores y tomar decisiones de forma más ágil.

Resultados tangibles

El despliegue del modelo Kaizen ha permitido a Cárnicas Cinco Villas alcanzar resultados significativos. La compañía ha logrado cerca de 5 millones de euros de ahorro, una reducción del 84% en mermas de despiece y mejoras de productividad en diferentes áreas de la planta.

Además, ha creado un sistema de sostenibilidad interno basado en la eficiencia y la mínima burocracia, con alrededor de 160 auditorías internas mensuales. Entre las iniciativas impulsadas destaca también el Muda Fest, una semana dedicada a identificar oportunidades de mejora y eliminar ineficiencias en los procesos.

Más allá de los resultados operativos, la implantación de Kaizen ha generado un valor añadido para las personas. La metodología ha contribuido a que los equipos se sientan más escuchados, participen activamente en el modelo y formen parte de una cultura en la que cada mejora, por pequeña que sea, suma.