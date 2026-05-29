YA SE PPUEDEN ADQUIRIR LOS ABONOS
Cuenta atrás para el primer chapuzón del verano en Ejea
La Crónica de Ejea y Pueblos
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha iniciado la campaña para que los ciudadanos puedan disfrutar de las piscinas este próximo verano. Unas instalaciones que se abrirán en el mes de junio.
Los interesados en utilizar este servicio pueden formalizar su inscripción mediante el pago online que está disponible desde el 1 de mayo o el pago de forma presencial a partir del 21 de mayo en el Servicio de Deportes.
Como en años anteriores, el abono se podrá utilizar en todas las piscinas de Ejea de los Caballeros y de los Pueblos con el mismo carnet de socio, ofertándose también abonos de 10 días y entradas individuales.
Digitalización municipal
El Pacto por el Empleo y la Reactivación Económica identificó la innovación y la digitalización como los ejes vertebradores del actual y futuro desarrollo social y económico de Ejea de los Caballeros y Pueblos. En esta línea, el Departamento de Deportes continúa desarrollando actuaciones de mejora para la plataforma online de instalaciones municipales, inscripciones en actividades deportivas, reserva de pistas y vaso terapéutico, abonos de las piscinas municipales y venta de entradas.
Los usuarios ya pueden abonarse a las piscinas municipales en la página web del ayuntamiento accediendo a la plataforma de pagos deportes (escanear el QR adjunto) o a través de la app Smart Club. El pago puede realizarse con tarjeta bancaria o bizum.
Y para aquellas personas que no tengan disponibilidad de medios digitales o no estén habituados a su utilización, la entidad local facilitará realizar el trámite en las instalaciones del Ayuntamiento de forma presencial desde el 21 de mayo en horario de 9.00 a 14.00 horas.
Precios de los abonos y las entradas
ABONO INDIVIDUAL
• Nacidos en 2008 y anteriores: 55,40 €
• Nacidos en 2009 a 2021: 36,70 €
• Nacidos en 2022 y 2023: 11,30 €
• Pensionistas mayores de 65 años
(nacidos en 1961 o anteriores): 36,70 €
• Pensionistas menores de 65 años (perceptores titulares de pensión por jubilación, viudedad o incapacidad total sin empleo o absoluta y cónyuge sin empleo y ningún tipo de prestación): 36,70 €
ENTRADA INDIVIDUAL
• Nacidos en 2008 y anteriores: 3,90 €
• Nacidos en 2009 a 2021: 2,90 €
• Nacidos en 2022 y 2023: 1,55 €
BONO DE 10 BAÑOS
• Nacidos en 2008 y anteriores: 31,20 €
• Nacidos en 2009 a 2021: 23,20 €
• Pensionistas mayores de 65 años
(nacidos en 1961 o anteriores): 23,20 €
• Pensionistas menores de 65 años (perceptores titulares de pensión por jubilación, viudedad o incapacidad total sin empleo o absoluta y cónyuge sin empleo y ningún tipo de prestación): 23,20 €
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