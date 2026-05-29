PROPUESTA PRÁCTICA
Un curso acerca el uso de la IA a los comerciantes de Ejea
La Crónica de Ejea y Pueblos
Ejea Comercio ha organizado una nueva actividad formativa dirigida a sus establecimientos asociados bajo el título Creación de contenido digital con el uso de IA.
Se trata de una propuesta práctica orientada a mejorar la presencia digital de los comercios locales y acercar las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial aplicada al marquetin y las redes sociales, que se ha desarrollado los días 25 y 27 de mayo.
El objetivo principal es proporcionar herramientas útiles y accesibles para que los comercios puedan generar contenido atractivo de forma más rápida y eficiente, aprovechando recursos de inteligencia artificial para textos, imágenes y vídeos.
Desde Ejea Comercio destacan que esta acción formativa «busca seguir impulsando la digitalización y la visibilidad del comercio local, ofreciendo soluciones prácticas que ayuden a ahorrar tiempo, generar ideas y conectar mejor con los clientes».
- Amigos de los padres del bebé muerto en Las Fuentes: “No ha sido culpa de nadie”
- La plaza del Pilar será 'más humana' y con más zonas verdes: Zaragoza avanza en la reforma del salón de la ciudad
- Otro plus de 250.000 euros para el Real Zaragoza por el traspaso de Pep Chavarría
- La situación accionarial del Real Zaragoza: estas son las dos vías para que Jorge Mas y Juan Forcén amplíen su presencia
- Bankolé y Mawuli, las únicas incógnitas que quedan por despejar en el Casademont Zaragoza: así está la situación contractual de la plantilla
- Jorge Mas, presidente del Real Zaragoza, da por fin señales de vida: 'Tanto Juan Forcén como yo vamos a incrementar nuestra participación accionarial porque creemos profundamente en este proyecto
- La canción del grupo aragonés que ya suma más de siete millones de escuchas: 'Nadie sabe que es nuestra
- Inditex prepara un nuevo salto de empleo en Malpica, que podría llegar a 400 trabajadores