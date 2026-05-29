Un curso acerca el uso de la IA a los comerciantes de Ejea

Ejea Comercio ha organizado una nueva actividad formativa dirigida a sus establecimientos asociados bajo el título Creación de contenido digital con el uso de IA.

Se trata de una propuesta práctica orientada a mejorar la presencia digital de los comercios locales y acercar las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial aplicada al marquetin y las redes sociales, que se ha desarrollado los días 25 y 27 de mayo.

El objetivo principal es proporcionar herramientas útiles y accesibles para que los comercios puedan generar contenido atractivo de forma más rápida y eficiente, aprovechando recursos de inteligencia artificial para textos, imágenes y vídeos.

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Desde Ejea Comercio destacan que esta acción formativa «busca seguir impulsando la digitalización y la visibilidad del comercio local, ofreciendo soluciones prácticas que ayuden a ahorrar tiempo, generar ideas y conectar mejor con los clientes».