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PROPUESTA PRÁCTICA

Un curso acerca el uso de la IA a los comerciantes de Ejea

Las sesiones se han llevado a cabo los días 25 y 27 de mayo.

Las sesiones se han llevado a cabo los días 25 y 27 de mayo. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Ejea y Pueblos

Ejea de los Caballeros

Ejea Comercio ha organizado una nueva actividad formativa dirigida a sus establecimientos asociados bajo el título Creación de contenido digital con el uso de IA.

Se trata de una propuesta práctica orientada a mejorar la presencia digital de los comercios locales y acercar las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial aplicada al marquetin y las redes sociales, que se ha desarrollado los días 25 y 27 de mayo.

El objetivo principal es proporcionar herramientas útiles y accesibles para que los comercios puedan generar contenido atractivo de forma más rápida y eficiente, aprovechando recursos de inteligencia artificial para textos, imágenes y vídeos.

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Desde Ejea Comercio destacan que esta acción formativa «busca seguir impulsando la digitalización y la visibilidad del comercio local, ofreciendo soluciones prácticas que ayuden a ahorrar tiempo, generar ideas y conectar mejor con los clientes».

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