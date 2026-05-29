24 Y 25 DE OCTUBRE
‘Educando con el Ciclismo’ vuelve a rodar en Ejea
La Crónica de Ejea y Pueblos
Ejea promueve el uso de la bicicleta con la celebración de la octava edición de Educando con el Ciclismo. El ayuntamiento y la asociación CDR Ciclismo es Vida firmaron el pasado 11 de mayo, un convenio de colaboración para la celebración de este evento que se desarrollará los días 24 y 25 de octubre.
Con este acuerdo el consistorio se compromete a colaborar con la entidad en la cesión del uso del Recinto Ferial y el Pabellón Deportivo Municipal ubicado en el barrio de la Llana; así como la colaboración de la Policía Local en la competición de escuelas y control de tráfico durante las pruebas.
Además, la entidad recibirá la cantidad de 4.000 euros destinados a la financiación de este evento. La entidad organizadora (Asociación CDR Ciclismo es Vida), dará a conocer en los próximos meses los talleres, charlas y actividades deportivas que se realizarán para promover el buen uso de la bicicleta entre los más jóvenes.
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