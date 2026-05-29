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DEL 29 DE JUNIO AL 3 DE JULIO

Ejea acoge el campus del Real Madrid

Ladrero y el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Butragueño.

Ladrero y el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Butragueño. / SERVICIO ESPECIAL

Alejandro Murillo

Ejea de los Caballeros

Este verano, el fútbol no para en Ejea de los Caballeros. Los más pequeños podrán disfrutar del 29 de junio al 3 de julio del campus de la Fundación Real Madrid.

Esta iniciativa, que cuenta también con el apoyo de la Diputación de Zaragoza, combina aspectos futbolísticos, habilidades sociales y hábitos saludables. En total, participaran 130 niños y niñas de entre 7 y 15 años vivirán esta experiencia de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 horas.

«Aprenderán mucho más allá del deporte, porque es una escuela de convivencia dónde los valores, también humanos y emocionales, son fundamentales para jugar con deportividad. El deporte no sólo es salud física sino también mental», señaló la vicepresidenta de la DPZ y alcaldesa de Ejea, Teresa Lardero.

Esta será la primera vez que la fundación organiza uno de sus campus en Aragón. Tras el de Ejea, del 6 al 10 de julio tendrá lugar otro en Calatayud. Ladrero agradeció a la Fundación Real Madrid «el esfuerzo y el interés» para que sus campus de fútbol lleguen a las niñas y los niños de los municipios zaragozanos y destacó que esta iniciativa «vuelve a demostrar el compromiso de la Diputación de Zaragoza con el deporte».

Por su parte, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, destacó que esperan que sea un éxito y se pueda trasladar a otros municipios de la zona en un futuro.

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El precio de la inscripción es de 240 euros por niño, pero gracias a la financiación por parte de la Diputación de Zaragoza, las familias pagarán 55 euros. El plazo de inscripción finalizó el pasado 26 de mayo y las plazas se adjudicarán por orden de inscripción.

Mucho más que fútbol

El Campus Experience es un proyecto de la Fundación Real Madrid que se organiza desde hace más de 11 años y en la actualidad hay un total de 14 en distintas zonas de España. «Nosotros queremos que los niños se diviertan a través del fútbol, porque es un juego pero al mismo tiempo se fortalece el afán de superación, respeto y trabajo en equipo. El objetivo es utilizar el fútbol como una herramienta de educación, integración y cooperación», explicó el director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño.

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