Ejea convoca nuevas ayudas para fomentar el desarrollo

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha abierto nuevas convocatorias de subvenciones destinadas a apoyar la actividad económica, fomentar el empleo, impulsar la creación de nuevas empresas y favorecer la implantación de actividades en el Casco Histórico de la localidad.

Estas ayudas se articulan en diferentes líneas de apoyo dirigidas a personas autónomas, microempresas, nuevas iniciativas empresariales y actividades económicas que contribuyan a dinamizar el municipio y su tejido productivo. Las solicitudes deberán presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, dentro de los plazos establecidos en cada convocatoria.

Casco Histórico

Una de las convocatorias está dirigida al fomento de la actividad económica en el ámbito del Casco Histórico de Ejea de los Caballeros. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 3 de agosto de 2026, inclusive.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las personas físicas y jurídicas que implanten actividades en el Casco Histórico de Ejea de los Caballeros. Entre las actividades subvencionables se incluyen restaurantes, bares de tapeo, comercios de proximidad, comercio minorista, tiendas de artesanía, tiendas multiservicios, oficinas profesionales, sedes de asociaciones y entidades públicas, así como negocios relacionados con el turismo.

Las actividades deberán reunir las condiciones de nueva creación, ampliación o traslado, estar ubicadas en el Casco Histórico de Ejea de los Caballeros y contar con apertura al público. Quedan excluidos de esta convocatoria los talleres de manufacturas, las sociedades y peñas gastronómicas privadas, los bares de copas y las discotecas.

A la solicitud, recogida en el Anexo I, deberá acompañarse una memoria explicativa del negocio o actividad a realizar, conforme al Anexo II, junto con el presupuesto. En su caso, también deberá aportarse el modelo de autorización del poder de representación para actuar ante el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros cuando la persona que firme la solicitud no sea la titular o se trate de una persona jurídica.

Inversiones

Dentro de las subvenciones destinadas al apoyo de la actividad económica y el fomento del empleo en 2026, la Línea 1 está orientada al apoyo a la actividad económica y las inversiones productivas de las empresas y la Línea 2 de estas subvenciones está destinada a la creación de nuevas empresas. El plazo de presentación de solicitudes en ambos casos se cerró el 22 de mayo de 2026.

Noticias relacionadas

Con estas convocatorias, el ayuntamiento refuerza su apoyo al tejido empresarial local, a la creación de nuevas actividades económicas y a la revitalización del Casco Histórico, contribuyendo al desarrollo económico, la generación de oportunidades y el impulso del empleo.