NUEVO SERVICIO MUNICIPAL
Ejea ya cuenta con un centro de protección animal
La Crónica de Ejea y Pueblos
Ejea continúa avanzando sus políticas de bienestar animal. El ayuntamiento ha puesto en marcha un nuevo centro de protección animal que permitirá mejorar la atención, cuidado y adopción de los perros abandonados o extraviados en el municipio.
La iniciativa responde a las nuevas obligaciones establecidas por la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales y permitirá reforzar la recogida, atención veterinaria y alojamiento temporal de perros, así como fomentar la adopción responsable y la sensibilización ciudadana.
Este nuevo servicio funcionará las 24 horas del día durante todo el año y contará con personal cualificado y protocolos específicos de actuación, identificación y seguimiento de los animales acogidos.
Objetivos del proyecto
El ayuntamiento, que también trabaja para mejorar la atención, protección y adopción de gatos abandonados y gestión de colonias felinas, prevé una inversión anual cercana a los 58.000 euros para la prestación del servicio, cuyo contrato tendrá una duración inicial de un año.
Entre los objetivos del proyecto destacan: promover el ‘sacrificio cero, fomentar la adopción responsable, mejorar la convivencia ciudadana, reforzar la protección y control de animales; y desarrollar campañas de información y concienciación social. Con esta iniciativa, Ejea de los Caballeros da un paso más hacia un modelo de municipio comprometido con el bienestar animal, la responsabilidad ciudadana y el cumplimiento de la normativa vigente.
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