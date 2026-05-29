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NUEVO SERVICIO MUNICIPAL

Ejea ya cuenta con un centro de protección animal

El centro funcionará las 24 horas del día durante todo el año y contará con personal cualificado.

El centro funcionará las 24 horas del día durante todo el año y contará con personal cualificado. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Ejea y Pueblos

Ejea de los Caballeros

Ejea continúa avanzando sus políticas de bienestar animal. El ayuntamiento ha puesto en marcha un nuevo centro de protección animal que permitirá mejorar la atención, cuidado y adopción de los perros abandonados o extraviados en el municipio.

La iniciativa responde a las nuevas obligaciones establecidas por la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales y permitirá reforzar la recogida, atención veterinaria y alojamiento temporal de perros, así como fomentar la adopción responsable y la sensibilización ciudadana.

Este nuevo servicio funcionará las 24 horas del día durante todo el año y contará con personal cualificado y protocolos específicos de actuación, identificación y seguimiento de los animales acogidos.

Objetivos del proyecto

El ayuntamiento, que también trabaja para mejorar la atención, protección y adopción de gatos abandonados y gestión de colonias felinas, prevé una inversión anual cercana a los 58.000 euros para la prestación del servicio, cuyo contrato tendrá una duración inicial de un año.

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Entre los objetivos del proyecto destacan: promover el ‘sacrificio cero, fomentar la adopción responsable, mejorar la convivencia ciudadana, reforzar la protección y control de animales; y desarrollar campañas de información y concienciación social. Con esta iniciativa, Ejea de los Caballeros da un paso más hacia un modelo de municipio comprometido con el bienestar animal, la responsabilidad ciudadana y el cumplimiento de la normativa vigente.

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