Ejea desmonta prejuicios a través de la escritura

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros celebró el 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo (Unesco), la entrega de premios del I Concurso de Relatos Desmontando Prejuicios. Esta iniciativa es una acción clave dentro del II Plan para la Ciudadanía y Convivencia Intercultural del municipio, reafirmando el compromiso del consistorio con la construcción de una sociedad plural y libre de discriminación.

Desde el ayuntamiento se ha querido agradecer profundamente la participación de todos los autores y autoras, cuyas obras han servido como una poderosa herramienta de sensibilización. El certamen ha destacado por la honestidad y valentía con la que se han abordado diferentes temas como las experiencias migratorias, la lucha contra el racismo y el enriquecimiento mutuo que supone vivir en una comunidad diversa.