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DÍA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

Ejea desmonta prejuicios a través de la escritura

Los ganadores del concurso recibieron un diploma de reconocimiento en el consistorio.

Los ganadores del concurso recibieron un diploma de reconocimiento en el consistorio. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Ejea y Pueblos

Ejea de los Caballeros

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros celebró el 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo (Unesco), la entrega de premios del I Concurso de Relatos Desmontando Prejuicios. Esta iniciativa es una acción clave dentro del II Plan para la Ciudadanía y Convivencia Intercultural del municipio, reafirmando el compromiso del consistorio con la construcción de una sociedad plural y libre de discriminación.

Desde el ayuntamiento se ha querido agradecer profundamente la participación de todos los autores y autoras, cuyas obras han servido como una poderosa herramienta de sensibilización. El certamen ha destacado por la honestidad y valentía con la que se han abordado diferentes temas como las experiencias migratorias, la lucha contra el racismo y el enriquecimiento mutuo que supone vivir en una comunidad diversa.

Ganadores

Categoría juvenil

  1. Michel Rosana Corea Mendy, con el relato ‘¿De dónde soy? ‘.
  2. Inés Montañés Hernández, con la obra ‘Leila y su nuevo mundo’.

Categoría adultos

  1. Frida Brisseltte Daryl Sandoval Sandoval, con el relato 'El lugar donde volví a sentir hogar'
  2. Marc Thellaeche Sánchez, con la obra 'Yamine Yamal'
  3. Irene Villa Orduña, con el relato 'Las langostas del Titanic'

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