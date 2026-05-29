DÍA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL
Ejea desmonta prejuicios a través de la escritura
La Crónica de Ejea y Pueblos
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros celebró el 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo (Unesco), la entrega de premios del I Concurso de Relatos Desmontando Prejuicios. Esta iniciativa es una acción clave dentro del II Plan para la Ciudadanía y Convivencia Intercultural del municipio, reafirmando el compromiso del consistorio con la construcción de una sociedad plural y libre de discriminación.
Desde el ayuntamiento se ha querido agradecer profundamente la participación de todos los autores y autoras, cuyas obras han servido como una poderosa herramienta de sensibilización. El certamen ha destacado por la honestidad y valentía con la que se han abordado diferentes temas como las experiencias migratorias, la lucha contra el racismo y el enriquecimiento mutuo que supone vivir en una comunidad diversa.
Ganadores
Categoría juvenil
- Michel Rosana Corea Mendy, con el relato ‘¿De dónde soy? ‘.
- Inés Montañés Hernández, con la obra ‘Leila y su nuevo mundo’.
Categoría adultos
- Frida Brisseltte Daryl Sandoval Sandoval, con el relato 'El lugar donde volví a sentir hogar'
- Marc Thellaeche Sánchez, con la obra 'Yamine Yamal'
- Irene Villa Orduña, con el relato 'Las langostas del Titanic'
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