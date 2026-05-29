‘HIPOTECA JOVEN’ CON EL BANCO SABADELL
Ejea facilita a los jóvenes el acceso a su primera vivienda
La Crónica de Ejea y Pueblos
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, a través de su Servicio de Juventud, recoge entre sus líneas de actuación una serie de medidas dirigidas a apoyar la emancipación juvenil. Desde el mismo, se considera que conseguir una vivienda es fundamental para lograr la autonomía necesaria y que dicha emancipación sea una realidad.
Por ello, el pleno municipal del 13 de abril aprobó un convenio de colaboración con la entidad financiera Banco Sabadell, que tiene como principal objetivo ayudar a los jóvenes ejeanos, con edades comprendidas entre los 18 y 35 años, en la compra de su primera vivienda. Esta ayuda deberá destinarse a residencia habitual y permanente.
Este producto financiero, que se puso en marcha en el año 2010, ha permitido formalizar un total de 191 operaciones de préstamo, con una media de 170.000 euros por préstamo hipotecario.
Ayudas de registro y notaría
Además, el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros impulsa, un año más, las ayudas para gastos y registro de notaría para jóvenes de la localidad.
La partida, que cuenta con un importe de 16.000 euros, facilitará el acceso a la primera vivienda para asentar población tanto en Ejea de los Caballeros como en sus Pueblos y ayudar a los jóvenes en su emancipación. En los últimos cuatro años, 105 jóvenes han sido adjudicatarios de estas ayudas.
El plazo para solicitar estas ayudas finalizará el 30 de septiembre. Los requisitos para poder optar a estas subvenciones son estar empadronado en el municipio de Ejea de los Caballeros, tener entre 18 y 35 años y que sea por la adquisición de la primera vivienda.
Esta medida forma parte de una de las cuatro líneas de actuación que se llevan a cabo desde el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, que junto a la formación para el empleo conforman el programa de emancipación.
Para más información, los interesados pueden dirigirse a la OMIJ en el Centro Cívico Cultural o consultar dicha información a través de la página web municipal.
Condiciones actuales del préstamo
- Tipo de interés inicial: 2,65 %.
- Tipo de interés: Fijo bonificado 2,65% una vez aplicadas las siguientes bonificaciones:
Domiciliando nómina (0,40%), contratando seguro hogar (0,10%), seguro de vida (0,40%) y seguro de protección de pagos (0,10 %).
• Importe mínimo a financiar: 75.000
• Importe máximo a financiar: 80% sobre el mínimo entre valor de tasación y valor de Compraventa.
• Plazo de devolución: 30 años. Otros plazos consultar .
• Comisión de apertura: 0€ .
• Comisión de cancelación total: 0€.
• Comisión amortización parcial: 0%.
• Previa autorización de riesgo por parte de Banco Sabadell.
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