‘Ejea Suena’ ameniza la recta final del mes de mayo

En una iniciativa de Virgilio Pardo, profesor de saxofón de la Escuela de Música, en coordinación con Sofía Navarro, profesora del Aula de Cuerda, y Vanesa Huerta, profesora del Aula de Clarinete, los días 28 y 29 de mayo se están desarrollando en Ejea de los Caballeros sendos conciertos de grupos instrumentales y combos de diferentes estilos musicales y de diferentes niveles.

Bajo el título Ejea Suena, se quiere mostrar el trabajo de varios grupos de música coordinados por este trío de profesores y con la implicación de alumnado de dichas aulas. A la experiencia se unen también algunas voces para compartir la aventura de la música en vivo más allá del estricto ámbito académico, poniendo en valor las formaciones modernas de la Escuela de Música.

Ejea Suena tendrá dos momentos de exhibición. Uno, fue ayer jueves 28 de mayo, en el Teatro de la Villa, y hoy viernes 29 de mayo será en el espacio ‘En lo de Armando’. En ambas propuestas se puede disfrutar del trabajo musical de los diferentes ‘combos’ que se han impulsado desde las aulas de saxofón, clarinete y cuerdas de la escuela.

Trabajo en grupo

Con los combos se aprende a tocar en grupo, a saber la función que desempeña cada miembro, a escuchar los demás instrumentos al mismo tiempo que el propio. Y en esa misión trabajarán saxofones, batería, bajo, guitarra eléctrica, violines, contrabajo, violoncello, trompeta, a los que se unirán en algunos momentos voces como las de María Bosque o Beatriz Robles, además de un cierre final en el que todos juntos tocarán dos temas con el Coro Juvenil del IES Reyes Católicos.

La primera cita con el público tuvo lugar ayer, día 28 de mayo, y en ella participaron grupos instrumentales de las distintas aulas (Cuarteto y quinteto de saxofones, cuarteto de clarinetes, orquesta de cuerdas, ensemble de peques, orquesta de cuerdas) combos de distinto formato (Circo del soul, Meeting Place, Wall Street Band y Metalmanía). La segunda cita tendrá lugar esta tarde (29 de mayo) en el local “En lo de Armando” a las 20.00 horas, donde actuarán los combos de la Escuela de Música.

Noticias relacionadas

El precioso cartel anunciador de la programación de Ejea Suena es bien expresivo del espíritu colaborativo de esta experiencia y su autor es el artista ejeano Ernesto Navarro.