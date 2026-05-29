Una forma de mejorar el bienestar emocional

El Ayuntamiento de Ejea y el Museo Aquagraria continúan impulsando espacios de encuentro, aprendizaje y acompañamiento para madres, padres y personas cuidadoras, en esta ocasión con la celebración de dos nuevas actividades centradas en la resiliencia familiar y la educación en confianza.

La primera propuesta del mes se realizó el viernes 15 de mayo, bajo el título Resiliencia ante las adversidades y crisis familiares, impartida por Paco Royo, psicólogo. Durante la sesión se abordaron claves para comprender qué es la resiliencia y cómo afrontar situaciones de incertidumbre y crisis familiares. Además, se analizó el impacto del estrés en el entorno familiar y se compartieron herramientas prácticas, como técnicas de mindfulness y autocuidado emocional, orientadas a fortalecer el bienestar personal y familiar.

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Un día más tarde, se celebró la segunda sesión del programa con el taller familiar Desafío en familia: educando en confianza, a cargo de María Peralta, psicóloga y docente universitaria. Esta actividad, dirigida especialmente a familias con niños y niñas de edades comprendidas entre 6 y 12 años, se trató de una dinámica participativa para descubrir fortalezas familiares, fomentar la toma de decisiones con seguridad y reforzar la autoestima, la confianza y la autonomía de los menores.