ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN EJEA
El Museo Aquagraria se prepara para el eclipse
La Crónica de Ejea y Pueblos
A falta de unos meses para uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año, el eclipse solar del próximo 12 de agosto, el Museo Aquagraria ha dado comienzo en mayo a un nuevo ciclo de actividades de divulgación científica centrado este hecho histórico.
La programación arrancó el sábado 9 de mayo con el taller familiar Cazadores de eclipses, una propuesta dirigida a niños a partir de 6 años y sus familias, en el que descubrieron qué es un eclipse, cómo se produce y qué podrán observar ese día en el cielo.
Sesiones en verano
Este taller marca el inicio de un programa más amplio que se desarrollará a lo largo del verano en Aquagraria, con distintas actividades, charlas y propuestas divulgativas dirigidas a todos los públicos.
El programa culminará el propio 12 de agosto, día del eclipse, con una actividad especial para familias y público general (con inscripción previa y plazas limitadas), que incluirá una charla previa explicativa y la posterior observación del fenómeno en condiciones de seguridad. Todas las actividades estarán dinamizadas por la Asociación Astronomía Grañén.
Propuestas culturales
El Museo Aquagraria refuerza así su apuesta por la divulgación científica y por ofrecer propuestas culturales y educativas accesibles, dinámicas y adaptadas a diferentes edades. Desde hace años, el Museo Aquagraria trabaja para acercar la ciencia a los más pequeños y a las familias, integrándola de forma natural dentro de su programación educativa y cultural.
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