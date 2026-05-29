El Museo Aquagraria se prepara para el eclipse

A falta de unos meses para uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año, el eclipse solar del próximo 12 de agosto, el Museo Aquagraria ha dado comienzo en mayo a un nuevo ciclo de actividades de divulgación científica centrado este hecho histórico.

La programación arrancó el sábado 9 de mayo con el taller familiar Cazadores de eclipses, una propuesta dirigida a niños a partir de 6 años y sus familias, en el que descubrieron qué es un eclipse, cómo se produce y qué podrán observar ese día en el cielo.

Sesiones en verano

Este taller marca el inicio de un programa más amplio que se desarrollará a lo largo del verano en Aquagraria, con distintas actividades, charlas y propuestas divulgativas dirigidas a todos los públicos.

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El programa culminará el propio 12 de agosto, día del eclipse, con una actividad especial para familias y público general (con inscripción previa y plazas limitadas), que incluirá una charla previa explicativa y la posterior observación del fenómeno en condiciones de seguridad. Todas las actividades estarán dinamizadas por la Asociación Astronomía Grañén.