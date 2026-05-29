PLAN NACIONAL DE RESTAURACIÓN
Nuevas plantaciones en el entorno de los ríos Arba y Biel
La Crónica de Ejea y Pueblos
Ejea apuesta por cuidar la biodiversidad del entorno a través del Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza. Este plan nacional tiene un alcance a nivel nacional de 1.342 municipios, en los ecosistemas urbanos, de obligado cumplimiento, entre ellos, Ejea de los Caballeros y, entre otros, establece los objetivos nacionales, la delimitación espacial de las zonas prioritarias, las medidas concretas, la financiación prevista y el sistema de seguimiento.
Por este motivo, el Ayuntamiento de Ejea ha presentado ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las siguientes actuaciones a acometer bajo dicho plan: acondicionamiento de los espacios fluviales de los ríos Arba de Luesia y Biel, como elementos de protección de los ecosistemas, fomento de la biodiversidad, fomento de la flora y fauna, para el disfrute de la población, generación de múltiples beneficios a la población, generación de oxígeno, captura de CO2 y la realización de prácticas deportivas al aire libre; plantación en el Parque de la Pedrera; y la plantación y fomento de la cobertura arbórea en el entorno de Aquagraria, mediante la actuación de fomento de la educación medioambiental en la celebración del Dia del Árbol.
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