Una oportunidad laboral para jóvenes en Ejea

Ya están abiertas las inscripciones para el curso de monitor de tiempo libre, que se impartirá este verano del 13 al 29 de julio en Ejea. Este curso tiene como objetivo formar profesionales capaces de organizar, dinamizar y evaluar actividades de ocio educativo, dirigidas a la infancia y juventud, aprendiendo técnicas de animación grupal, aplicando siempre principios educativos basados en valores como la convivencia, el respeto y la responsabilidad.

Formación de 310 horas

Esta formación va dirigida a jóvenes de más de 18 años, que cuenten con el Graduado en ESO/Grado medio o equivalente (título de graduado escolar, tener superada la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio, o tener aprobada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años).

La duración total será de 310 horas con 150 horas teóricas, tanto online como presencial, y 160 horas de prácticas profesionales no laborales. Estas últimas son imprescindibles para terminar la titulación y se pueden realizar en un plazo máximo de 3 años desde la fecha de inicio del curso. En cuanto al horario de las clases, se impartirán del 13 al 29 de julio, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas.

Por otro lado, el precio es de 180 euros y las inscripciones estarán abiertas hasta el 4 de julio.

Para formalizar la inscripción, los interesados deben enviar la siguiente documentación a etl@oszagales.com: una fotografía tamaño carnet, fotocopia del DNI (por ambas caras), el título de la ESO o equivalente, la ficha de inscripción, certificado negativo de delitos sexuales y el justificante de ingreso de 180 euros en la cuenta bancaria ES39 2100 1756 7502 0035 8803.

Beneficios

En cuanto a los beneficios, al finalizar, los y las participantes obtienen la titulación oficial de este curso homologado por el Gobierno de Aragón, que habilita legalmente para trabajar en actividades de tiempo libre con niños y jóvenes en sectores relacionados con el ocio educativo.

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Además, la Universidad de Zaragoza reconoce estos cursos con 0,5 créditos ECTS.