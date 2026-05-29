Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda ZaragozaCasademont ZaragozaConjunto mural GoyaDavid NavarroSucesos ZaragozaHuelga limpieza
instagramlinkedin

DÍA DE EUROPA EN EJEA

Los más pequeños tienen su pasaporte hacia Europa

Niños de 3 a 12 años participaron en la actividad.

Niños de 3 a 12 años participaron en la actividad. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Ejea y Pueblos

Ejea de los Caballeros

El 9 de mayo, Ejea conmemoró el Día de Europa con talleres para los más pequeños y varias actividades. El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros se adhirió a la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias con motivo de este día, reafirmando su compromiso firme con una Europa Unida, democrática y cercana, protectora del bienestar y la igualdad de sus ciudadanos.

Por ello, a través de Sofejea, el Ayuntamiento de Ejea organizó la actividad infantil Pasaporte hacia Europa, dirigida a niños y niñas de 3 a 12 años. El objetivo de la jornada, que se desarrolló en las instalaciones de Aquagraria, fue acercar Europa a los más pequeños de una forma divertida y participativa.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, se invitó a las familias a participar en esta actividad y fomentar valores de convivencia, diversidad y conocimiento cultural entre los más jóvenes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents