Los más pequeños tienen su pasaporte hacia Europa

El 9 de mayo, Ejea conmemoró el Día de Europa con talleres para los más pequeños y varias actividades. El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros se adhirió a la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias con motivo de este día, reafirmando su compromiso firme con una Europa Unida, democrática y cercana, protectora del bienestar y la igualdad de sus ciudadanos.

Por ello, a través de Sofejea, el Ayuntamiento de Ejea organizó la actividad infantil Pasaporte hacia Europa, dirigida a niños y niñas de 3 a 12 años. El objetivo de la jornada, que se desarrolló en las instalaciones de Aquagraria, fue acercar Europa a los más pequeños de una forma divertida y participativa.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, se invitó a las familias a participar en esta actividad y fomentar valores de convivencia, diversidad y conocimiento cultural entre los más jóvenes.