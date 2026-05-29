DÍA DE EUROPA EN EJEA
Los más pequeños tienen su pasaporte hacia Europa
La Crónica de Ejea y Pueblos
El 9 de mayo, Ejea conmemoró el Día de Europa con talleres para los más pequeños y varias actividades. El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros se adhirió a la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias con motivo de este día, reafirmando su compromiso firme con una Europa Unida, democrática y cercana, protectora del bienestar y la igualdad de sus ciudadanos.
Por ello, a través de Sofejea, el Ayuntamiento de Ejea organizó la actividad infantil Pasaporte hacia Europa, dirigida a niños y niñas de 3 a 12 años. El objetivo de la jornada, que se desarrolló en las instalaciones de Aquagraria, fue acercar Europa a los más pequeños de una forma divertida y participativa.
Con esta iniciativa, se invitó a las familias a participar en esta actividad y fomentar valores de convivencia, diversidad y conocimiento cultural entre los más jóvenes.
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