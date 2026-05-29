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APROBADO EN EL PLENO

El polideportivo contará con mejoras de acceso

Polideportivo municipal de Ejea de los Caballeros.

Polideportivo municipal de Ejea de los Caballeros. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Ejea y Pueblos

Ejea de los Caballeros

El Pleno del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros aprobó, por unanimidad, una propuesta para mejorar las condiciones de accesibilidad y conservación del polideportivo municipal.

En este sentido, ya se está llevando a cabo la elaboración de un informe técnico de accesibilidad, que analizará las actuaciones necesarias para garantizar el acceso a la grada incluyendo la posible instalación de un ascensor u otras soluciones técnicas, así como la implantación de pictogramas que faciliten la orientación y la comprensión de los espacios por parte de todas las personas usuarias.

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Asimismo, el ayuntamiento se comprometió a elaborar un plan de mejora del mantenimiento del polideportivo, con el objetivo de abordar de manera integral las necesidades de conservación del edificio y garantizar unas instalaciones seguras, accesibles y en óptimas condiciones para la ciudadanía.

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