Recuerdo a 32 cincovilleses víctimas del holocausto nazi

Un año más, Ejea echó la vista atrás para recordar la memoria de los vecinos de municipios de la comarca que acabaron en campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El consistorio, junto a Amical Mathausen y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Batallón Cinco Villas, organizó un emotivo acto en la plaza de Marmande para honrar a los 32 cincovillenses -siete vecinos de Ejea-, que acabaron siendo víctimas de una de las mayores tragedias del siglo pasado.

El historiador José Antonio Remón fue el encargado de conducir el acto introduciendo a los asistentes en el tema a través de datos y hechos históricos. A continuación, los alumnos del IES Reyes Católicos trasladaron su experiencia tras visitar el año pasado el campo de concentración de Mathausen. Además, intervinieron también el delegado de Amical Mathausen y miembro de la ARMH Batallón Cinco Villas, Carlos Espés, y la alcaldesa de Ejea, Teresa Lardero. «Soy sobrino de un deportado, Ramón Lázima, y desde hace muchos años empecé a investigar. Llevo más de 20 años localizando familiares de deportados y hablando con ellos, y aún estoy en ello», señala Espés.

Uno de estos familiares es Juana Teresa Guillerme, sobrina-nieta de Ignacio Parral, que estuvo presente durante el homenaje. Este vecino de Ejea, nacido en 1901, pasó por varios campos de concentración nazis. Acusado por actos de resistencia, acabó en varias cárceles francesas y campos de concentración nazis hasta ser liberado el 15 de abril de 1945 en Bergen-Belsen. Finalmente falleció en 1990 en Estocolmo, Suecia, sin regresar nunca a su tierra natal.

El principal objetivo de actos como este no es solo recordar la memoria de estas personas sino concienciar también a la juventud. «Cada vez vemos más la necesidad de concienciar por el discurso político que hay. La juventud se rige más por los medios como internet o las redes sociales. Hace poco vimos una noticia que el 35% de la juventud vería aceptable una dictadura. Intentamos ir más a los institutos más por eso», explica Espés.

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Y añade que «la gente joven, que se dé cuenta de lo que pasó, porque aunque hayan pasado 81 años de la liberación de los campos de concentración, hay que seguir recordándolo porque ya estamos viendo lo que está pasando en otros sitios como Gaza, Ucrania o Irán y no sabemos lo que puede pasar».