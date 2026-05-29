El uso responsable del agua llega a los centros educativos

Un año más, la Comunidad General de Regantes del Canal de Bardenas ha entregado los premios del concurso El agua no se crea, se protege y se cuida, un certamen que va dirigido a escolares de la zona. Esta iniciativa, que comenzó hace ya 14 años, tiene como objetivo fomentar entre los más jóvenes la concienciación sobre la importancia del agua y la necesidad de cuidarla y valorarla como un recurso esencial para la vida.

Luna Mazalovic, del colegio Ferrer y Racaj. / SERVICIO ESPECIAL

El agua que llega desde el embalse de Yesa a través del Canal de Bardenas es fundamental para la vida de los pueblos en Aragón y Navarra, la Comarca de las Cinco Villas, ciudad de Zaragoza y su entorno.

Luca Gabriel Matroc, del colegio Ferrer y Racaj. / SERVICIO ESPECIAL

Gracias a esta infraestructura, miles de familias reciben agua de calidad en sus hogares y en las numerosas hectáreas de cultivo que pueden regarse, garantizando alimentos, empleo y desarrollo rural.

Iván Azón, del colegio Hermanas Mercedarias de Ejea. / SERVICIO ESPECIAL

Éxito de participación

Javier Espes, del colegio Mames Esperabé de Ejea. / SERVICIO ESPECIAL

Javier Espes y reconocimientos al Mames Esperabé. / SERVICIO ESPECIAL

En esta edición se ha contado con la colaboración de Ernesto Navarro en la selección de los dibujos ganadores. Asimismo, el autor quiso tener un detalle especial con los participantes, regalando a los niños un libro escrito e ilustrado por él mismo, gesto que fue recibido con gran entusiasmo por parte de los pequeños.

Susana Palacio, de Adisciv de Ejea de los Caballeros. / SERVICIO ESPECIAL

El concurso ha contado con una gran participación de escolares y centros educativos de todos los municipios abastecidos por el agua procedente del embalse de Yesa.

Entrega de premios en los centros educativos

La entrega de premios del concurso El agua no se crea, se protege y se cuida se realizó en los distintos centros educativos de los alumnos galardonados, que estuvieron acompañados por sus compañeros y profesores, en actos cargados de emoción e ilusión para los pequeños artistas.

El presidente de la Comunidad General de Regantes del Canal de Bardenas fue el encargado de hacer entrega de los premios, acompañado por el secretario de la Comunidad General y el presidente de la Comunidad de Regantes de la Comunidad nº III.

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Con iniciativas como esta, la Comunidad General de Regantes del Canal de Bardenas continúa promoviendo entre las nuevas generaciones la importancia de proteger y cuidar el agua, recordando que cada gesto cuenta para garantizar un futuro más sostenible.