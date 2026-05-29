CONCURSO DE DIBUJO
El uso responsable del agua llega a los centros educativos
La Crónica de Ejea y Pueblos
Un año más, la Comunidad General de Regantes del Canal de Bardenas ha entregado los premios del concurso El agua no se crea, se protege y se cuida, un certamen que va dirigido a escolares de la zona. Esta iniciativa, que comenzó hace ya 14 años, tiene como objetivo fomentar entre los más jóvenes la concienciación sobre la importancia del agua y la necesidad de cuidarla y valorarla como un recurso esencial para la vida.
El agua que llega desde el embalse de Yesa a través del Canal de Bardenas es fundamental para la vida de los pueblos en Aragón y Navarra, la Comarca de las Cinco Villas, ciudad de Zaragoza y su entorno.
Gracias a esta infraestructura, miles de familias reciben agua de calidad en sus hogares y en las numerosas hectáreas de cultivo que pueden regarse, garantizando alimentos, empleo y desarrollo rural.
Éxito de participación
En esta edición se ha contado con la colaboración de Ernesto Navarro en la selección de los dibujos ganadores. Asimismo, el autor quiso tener un detalle especial con los participantes, regalando a los niños un libro escrito e ilustrado por él mismo, gesto que fue recibido con gran entusiasmo por parte de los pequeños.
El concurso ha contado con una gran participación de escolares y centros educativos de todos los municipios abastecidos por el agua procedente del embalse de Yesa.
Entrega de premios en los centros educativos
La entrega de premios del concurso El agua no se crea, se protege y se cuida se realizó en los distintos centros educativos de los alumnos galardonados, que estuvieron acompañados por sus compañeros y profesores, en actos cargados de emoción e ilusión para los pequeños artistas.
El presidente de la Comunidad General de Regantes del Canal de Bardenas fue el encargado de hacer entrega de los premios, acompañado por el secretario de la Comunidad General y el presidente de la Comunidad de Regantes de la Comunidad nº III.
Con iniciativas como esta, la Comunidad General de Regantes del Canal de Bardenas continúa promoviendo entre las nuevas generaciones la importancia de proteger y cuidar el agua, recordando que cada gesto cuenta para garantizar un futuro más sostenible.
Nueve escolares de Ejea y Navarra reciben sus premios
Primer Ciclo de Primaria
•1º premio (vale regalo de 200 €): Mouad Ameur Nasser, del colegio Nuestra Señora de la Asunción de Santacara.
•2º premio (vale regalo de 100 €): Valentina Pérez Lozano, del colegio Ferrer y Racaj de Ejea de los Caballeros.
Segundo Ciclo de Primaria
•1º premio (vale regalo de 200 €): Luna Mazalovic, del colegio Ferrer y Racaj de Ejea de los Caballeros.
•2º Premio (vale regalo de 100 €): Najoua Kachouri Akjour, del colegio Félix Zapatero de Valtierra.
Tercer Ciclo de Primaria
•1º premio (vale regalo de 200 €): Iván Azón Berges, del colegio Hermanas Mercedarias de Ejea de los Caballeros.
•2º premio (vale regalo de 100 €): Luca Gabriel Matroc, del colegio Ferrer y Racaj de Ejea de los Caballeros.
Educación Especial
• Premio (vale regalo de 150 €): Javier Espes González, del colegio Mames Esperabé de Ejea de los Caballeros.
•Premio (vale regalo de 150 €): Soulaymane Sghir, del colegio Virgen de la Oliva de Carcastillo.
•Premio (vale regalo de 150 €): Susana Palacio Domínguez, de Adisciv de Ejea de los Caballeros.
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