AUGAN Y MECANUS, FINALISTAS
Talento local de Ejea y sus Pueblos en los Premios Emprende
La Crónica de Ejea y Pueblos
Ejea de los Caballeros
El tejido empresarial de Ejea sigue mostrando su potencial. Dos iniciativas locales han conseguido entrar entre los finalistas a los Premios Emprende en Aragón, una gala que reconoce el talento, la innovación y el impacto de las startups más prometedoras del territorio.
Estas dos empresas son: Augan Automoción Ganadera con su propuesta de gemelos digitales para explotaciones ganaderas mediante inteligencia artificial y Mecanus Innovación con el desarrollo de sistemas robóticos basados en inteligencia artificial aplicados a la defensa y al ámbito civil incorporando tecnologías avanzadas de detección humana.
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