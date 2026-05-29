Talento local de Ejea y sus Pueblos en los Premios Emprende

El tejido empresarial de Ejea sigue mostrando su potencial. Dos iniciativas locales han conseguido entrar entre los finalistas a los Premios Emprende en Aragón, una gala que reconoce el talento, la innovación y el impacto de las startups más prometedoras del territorio.

Estas dos empresas son: Augan Automoción Ganadera con su propuesta de gemelos digitales para explotaciones ganaderas mediante inteligencia artificial y Mecanus Innovación con el desarrollo de sistemas robóticos basados en inteligencia artificial aplicados a la defensa y al ámbito civil incorporando tecnologías avanzadas de detección humana.