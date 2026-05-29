Vuelve el concurso de ranchos por San Juan

Ejea de los Caballeros ya se prepara para vivir las Fiestas de San Juan el fin de semana más próximo al 24 de junio. Y, en el marco de esas celebraciones, tendrán lugar dos actos destacados.

El primero de ellos será la 54ª edición del Concurso de Rancho Típico Ejeano que se desarrollará el sábado día 20, en el Parque Central, y con premios que oscilan entre los 100 y los 200 euros para los ganadores.

Cada caldero de rancho habrá que calcularse para un mínimo de 10 personas y podrá haber un máximo de 3 rancheros por caldero.

Los interesados en participar ya pueden realizar su inscripción en el área de Cultura del ayuntamiento, hasta las 14.00 horas del 17 de junio.

Mi primer libro

Por otro lado, el domingo 21 de junio, a las 11.30 horas, en el Parque de Bañera, se entregará Mi primer libro: Un paseo por Ejea, a todos aquellos que se hayan inscrito en esta iniciativa del consistorio que quiere acompañar a los más pequeños en sus primeros pasos por la localidad a través de la lectura.

Para participar, las familias interesadas deberán rellenar la solicitud que recibirán en sus domicilios y presentarla en el Registro General del ayuntamiento. El plazo para solicitarlo finalizará el 12 de junio.

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Este curioso libro recorre lugares emblemáticos del municipio junto a un entretenido texto adaptado a la edad. El texto y las ilustraciones son del ejeano Ernesto Navarro Durá, profesor de la Escuela de Arte de Zaragoza y uno de los creadores de Pintacoda Ediciones, pequeña editorial con sede en Ejea.