ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN ELVIRA OTAL
20 años de cuidados y atención a las personas mayores
La Crónica de Ejea y Pueblos
20 años de dedicación, cercanía, atención y cuidado a las personas mayores, bien merecen una celebración a lo grande, y eso es lo que ocurrió el pasado 19 de junio en la Residencia Municipal Elvira Otal de Ejea de los Caballeros. La jornada comenzó por la mañana con la tradicional hoguera de San Juan, una actividad que reunió a residentes y cuidadores frente a las llamas para pedir salud, paz y felicidad para todos.
Más tarde, tuvo lugar una comida popular y, tras ello, los mayores recibieron una visita muy especial, la de la talla de la Virgen de la Oliva. Por primera vez, la virgen visitó la residencia, regalando una experiencia inolvidable llena de emoción, ilusión y sentimientos compartidos para los residentes, familias y trabajadores.
Ya por la tarde la fiesta continuó con la actuación del grupo musical Tres en raya que puso a mover el esqueleto a todos los asistentes en una sesión muy divertida y cargada de risas. Por último, para recargar fuerzas, se ofreció una merienda con tapas de chorizo y tinto de verano para todos.
Sin duda, una cita única que sirve para poner en valor la labor de la fundación y su compromiso incansable con las personas mayores del municipio.
- Los expertos en aire acondicionado coinciden: 'El agua que cae del aparato no hay que tirarla siempre
- La pastelería XXL más famosa de Zaragoza abrirá su primer local en la Margen Izquierda del Ebro: 'Llenos de ganas e ilusión
- El Sabadell, muy enfadado con el Real Zaragoza por el caso Diego Fuoli: 'He hablado con Lalo y le he dicho que no me ha gustado nada
- Noches de ostras y Ferraris: así era trabajar en el casino de Montesblancos de Alfajarín en sus años de máximo lujo
- La política de fichajes de Lalo Arantegui al frente del Real Zaragoza: riesgos, los justos
- El exzaragocista Álvaro Ratón ficha por un equipo de Primera RFEF, pero no coincidirá con el Real Zaragoza
- El fichaje de Escudero por el Real Zaragoza apunta a cerrarse esta semana
- El popular preparador físico de Ibai y entrenador personal de famosos futbolistas no le acompañará en el Real Zaragoza