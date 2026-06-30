20 años de cuidados y atención a las personas mayores

20 años de dedicación, cercanía, atención y cuidado a las personas mayores, bien merecen una celebración a lo grande, y eso es lo que ocurrió el pasado 19 de junio en la Residencia Municipal Elvira Otal de Ejea de los Caballeros. La jornada comenzó por la mañana con la tradicional hoguera de San Juan, una actividad que reunió a residentes y cuidadores frente a las llamas para pedir salud, paz y felicidad para todos.

El grupo Tres en raya amenizó la tarde ante la imagen de la Virgen de la Oliva. / SERVICIO ESPECIAL

Más tarde, tuvo lugar una comida popular y, tras ello, los mayores recibieron una visita muy especial, la de la talla de la Virgen de la Oliva. Por primera vez, la virgen visitó la residencia, regalando una experiencia inolvidable llena de emoción, ilusión y sentimientos compartidos para los residentes, familias y trabajadores.

Ya por la tarde la fiesta continuó con la actuación del grupo musical Tres en raya que puso a mover el esqueleto a todos los asistentes en una sesión muy divertida y cargada de risas. Por último, para recargar fuerzas, se ofreció una merienda con tapas de chorizo y tinto de verano para todos.

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Sin duda, una cita única que sirve para poner en valor la labor de la fundación y su compromiso incansable con las personas mayores del municipio.