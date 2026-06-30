40 años de historias y rock and roll desde Ejea

Después de cuatro décadas sobre los escenarios, el grupo ejeano Tako celebra su 40 aniversario con Sólo rock and roll, su primer libro, y una versión del Somos de Labordeta. Dos lanzamientos que se presentaron el 19 de junio en la Diputación de Zaragoza y días más tarde, el 26 de junio, en el Centro Cívico de Ejea, con la presencia de autoridades y vecinos. La mítica banda aragonesa se sincera en esta obra escrita por Yolanda López Saiz que recorre cuatro décadas de carretera y anécdotas inéditas. El libro no es solo una biografía cronológica, sino un ejercicio de «cruda sinceridad». A través de sus páginas, los lectores podrán descubrir anécdotas, historias jamás contadas y conversaciones íntimas con los músicos que han aportado su talento a la banda durante este largo camino.

Una obra que ya está a la venta y que se presentó en Zaragoza y Ejea con la presencia de la alcaldesa ejeana, Teresa Ladrero, que destacó que 40 años de música de forma ininterrumpida «son muchos años» lo que representa «una de las trayectorias más sólidas en el panorama nacional» y «un referente del rock en Aragón y en España». Además, añadió que no solo es importante el libro, sino también «una versión del Somos de Labordeta que tuvo una especial acogida en la Plaza del Pilar».

Por su parte, Mariano Gil, cantante de Tako, se mostró satisfecho con el trabajo y señaló que «no quisimos que fuera una biografía al uso, sino que nosotros mismos contáramos nuestra propia historia». Y añadió que «no somos una banda o un grupo al uso que está recordando tiempos pasados, sino al revés, estamos siempre con proyectos nuevos, cosas que hacer, pensando en discos y giras nuevas y nuevos formatos y no da tiempo a mirar atrás. Esa ha sido nuestra filosofía».

El teclista de la banda, Nacho Jiménez hizo hincapié en que a la hora de la elaboración del libro «ni siquiera nos pusimos en contacto entre nosotros» por lo que «me apetece mucho leer lo que han aportado el resto de miembros del grupo».

Por último, la escritora, Yolanda López recordó que ha trabajado casi dos años en este libro «y ha sido un gran reto y muy divertido y entretenido escuchar todas esas anécdotas y los audios que me han enviado».

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Versión dedicada a Labordeta

Para redondear este hito, Tako lanzó ese mismo día la versión de Somos, el emblemático tema de José Antonio Labordeta. Tras la espectacular acogida de su interpretación en directo durante las pasadas Fiestas del Pilar, la banda ha decidido inmortalizar este homenaje.