Adefo analiza las necesidades de las mujeres de las Cinco Villas

Adefo Cinco Villas ha hecho públicos los resultados del estudio Necesidades de las mujeres de las Cinco Villas, realizado en el marco del proyecto de cooperación entre territorios rurales de Aragón Concilia, ser mujer rural.

El objetivo de este trabajo ha sido conocer de forma rigurosa las necesidades y desafíos de las mujeres de la comarca mediante un proceso de diagnóstico participativo, recogiendo su opinión sobre las carencias que perciben en su entorno social, laboral y cultural.

Las conclusiones del estudio permitirán visibilizar la realidad de las mujeres cincovillesas y servirán de base para planificar actuaciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida, tanto desde las administraciones públicas como desde Adefo Cinco Villas, especialmente en el marco del programa Concilia, ser mujer rural.

Muestra y conclusiones

El estudio se ha elaborado a partir de la información aportada por 125 mujeres de distintas edades y procedentes de 28 localidades de las Cinco Villas, a la que se suma la participación de 37 mujeres en espacios de diálogo y reflexión colectiva celebrados en Isuerre, Sádaba, Pinsoro y Erla.

Los ámbitos analizados han sido el empoderamiento femenino (autonomía económica, acceso al empleo y a la formación, participación social y política, asociacionismo, etc.), el empleo, la corresponsabilidad y los usos del tiempo, la cultura y el ocio, la prevención de la violencia de género, la salud y el urbanismo.

Entre las encuestadas, el autoempleo es casi el doble en los pueblos más pequeños (19%) que en Ejea de los Caballeros y Tauste (10%). Entre las mujeres emprendedoras, la principal barrera identificada para poner en marcha o consolidar un negocio son las dificultades derivadas de los trámites burocráticos (47%). Respecto al acceso al empleo, la percepción de falta de oportunidades laborales aparece como el principal obstáculo (45%), seguida de la incompatibilidad de horarios con las responsabilidades familiares y de cuidados (24%).

En este sentido, en materia de conciliación, mientras que en Ejea y Tauste el 67% de las mujeres considera que dispone de medios suficientes para compatibilizar la vida laboral y familiar, esta percepción desciende hasta el 37% en los pueblos más pequeños. Además, un 30% de las mujeres residentes en el medio rural afirma que no existen recursos de conciliación en su localidad.

45% de las encuestas apunta a que la falta de oportunidades laborales es el principal obstáculo para acceder al empleo

Conciliación y cuidados

Ante esta situación, una gran parte de las mujeres señalan que dependen fundamentalmente del apoyo de familiares y vecinos para atender las tareas de cuidados. Como respuesta a esta realidad, existe una demanda generalizada de ampliación de los servicios públicos de conciliación y atención a las personas dependientes, siendo las prioridades identificadas la apertura de centros de día y residencias para personas mayores, así como la implantación de comedores escolares, seguido del transporte público, los servicios médicos, las tiendas de proximidad, las escuelas infantiles y la oferta de actividades extraescolares.

En relación con la violencia de género, el estudio pone de manifiesto que aproximadamente el 60% de las mujeres encuestadas no sabe dónde acudir o considera insuficiente la información disponible en caso de necesitar ayuda. El principal obstáculo identificado es el desconocimiento de los recursos existentes, seguido de la falta de confidencialidad percibida y del temor constante al «qué dirán». Además, el 56% de las participantesen este estudio considera necesario incrementar las actividades de sensibilización y prevención de la violencia de género.

24% señala la incompatibilidad de horarios con las responsabilidades familiares y de cuidados como barrera laboral

Iniciativas cercanas

El estudio concluye con una recomendación metodológica dirigida a las entidades públicas y agentes sociales del territorio: para superar prejuicios y ampliar la participación más allá de los colectivos habituales, las iniciativas de igualdad deben apoyarse en formatos cercanos, atractivos y de confianza. En este sentido, se propone canalizar la formación y la difusión de recursos a través de formatos lúdicos abiertos, actividades culturales y sociales como clubes de lectura, representaciones teatrales, ciclos de cine con debate, festivales o encuentros entre mujeres.

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Asimismo, las participantes destacan la importancia de promover actividades orientadas al bienestar personal y comunitario, relacionadas con el autocuidado, la salud mental, el deporte y la creación de espacios de encuentro. También se identifica como prioritaria la puesta en marcha de acciones para reducir la brecha digital y mejorar las competencias administrativas y tecnológicas, especialmente de cara al emprendimiento y al acceso a nuevas oportunidades laborales.