Un año de ensueño lleno de logros

La Escuela de Fútbol Base de Ejea cierra una temporada inolvidable cargada de éxitos para varios de sus equipos en diferentes categorías. El Infantil A, el Cadete A y el Juvenil A lograron el ascenso. Además, el Infantil C se proclamó campeón de la Copa de Liga y el Benjamín A fue el campeón de la Categoría Primera Benjamín por primera vez en la historia del club.

Un ascenso merecido para el Cadete A de la Escuela de Fútbol Base. / TONI TORRANO

Todos estos logros llenan de orgullo a un club que sigue trabajando día a día por crecer e inculcar los valores del deporte entre los más pequeños, siempre con la misma ilusión, humildad y ambición. «Sería injusto valorar la temporada únicamente por los títulos. Quiero poner en valor el esfuerzo de todos nuestros equipos, porque muchos de ellos han firmado campañas magníficas, compitiendo hasta el final, creciendo como grupo y dejando una gran imagen en cada partido. En una escuela de fútbol base, el éxito no se mide solo por los trofeos o ascensos, sino por la evolución de los jugadores, el compromiso, los valores y el trabajo diario», señala Javier Espés, vicepresidente de la escuela y entrenador del Benjamín A y Prebenjamín C.

El Benjamín A, campeón de la Categoría Primera Benjamín. / SERVICIO ESPECIAL

Por otro lado, estos éxitos van acompañados de un interés mayor por formar parte de los equipos de escuela lo que, sin duda, es una forma de tener más visibilidad y darse a conocer entre los más pequeños de la localidad. «En los últimos años la escuela ha experimentado un crecimiento tanto en el número de fichas como en el interés que despierta nuestro proyecto. Cada vez son más los niños y niñas que quieren formar parte de la EFB Ejea, y eso es la mejor señal de que el trabajo que se está realizando va en la dirección correcta. Pero no solo crecemos en jugadores, también hemos dado un paso adelante en la implicación y el compromiso de nuestros entrenadores, coordinadores y cuerpos técnicos. Contamos con un equipo humano cada vez más preparado, con muchas ganas de seguir formándose y de ofrecer a nuestros futbolistas la mejor experiencia posible», destaca Javier Espés.

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El Infantil A logró el ascenso de categoría. / TONI TORRANO

Próxima temporada

Con todo esto sobre la mesa, el club ya prepara la próxima temporada con muchas ganas y con la mirada puesta en conseguir el reto de competir en unas categorías más complicadas. «Nuestro objetivo seguirá siendo el mismo: ofrecer la mejor formación posible a todos nuestros jugadores, independientemente de la categoría en la que compitan. Queremos seguir creciendo en calidad, en estructura y en recursos, formando personas antes que futbolistas y consolidando un proyecto que sea un referente dentro del fútbol base aragonés. Estamos convencidos de que, con el compromiso de jugadores, entrenadores, familias, patrocinadores y la afición, volveremos a vivir una temporada llena de aprendizaje, ilusión y grandes momentos. La EFB Ejea mira al futuro con ambición, pero sin perder nunca nuestros valores», concluye Espés.