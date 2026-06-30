Apertura de las piscinas de Ejea y sus Pueblos con mejoras en las instalaciones

Desde principios de este mes de junio, las 10 piscinas municipales de Ejea y sus pueblos se encuentran abiertas y, como en anteriores temporadas, se podrán utilizar todas las piscinas con el mismo carnet de socio y también se podrán adquirir bonos de 10 días y entradas individuales.

Para agilizar los trámites, los usuarios también pueden abonarse a las piscinas municipales accediendo a la plataforma de reservas online (https://aytoejeacaballeros.deporsite.net), a través del icono existente en la página web del Ayuntamiento (www.ejea.es) o a través de la app Smart Club, donde figuran vídeos tutoriales para guiar a los usuarios en el proceso.

Además, el acceso al recinto de Ejea de los Caballeros, podrá realizarse mediante código QR, que puede descargarse a través de la aplicación SmartTag QR. Y para aquellas personas que no tengan disponibilidad de medios digitales o no estén habituados a su utilización, la entidad local facilita realizar el trámite en las instalaciones del ayuntamiento en el servicio de deportes

Adecuación del espacio

De forma previa a su apertura, y para su puesta a punto, el Ayuntamiento de Ejea llevó a cabo diferentes mejoras en dichas instalaciones. Así, se realizó el escarificado y aireado de césped, resiembra y aportación de recebo en Santa Anastasia, El Bayo, Valareña, y Pinsoro. Además, en los recintos donde el terreno estaba compactado, se procedió al labrado con motoazada y posterior nivelado, recebo y resiembra y se revisó el sistema de riego en los 8 recintos de los pueblos, sustituyendo los elementos cuyo funcionamiento no era correcto y el depósito de agua en Pinsoro.

Mientras, en Ejea se reemplazaron tres árboles enfermos por 16 nuevos ejemplares de distintas especies y en Bolaso se realizó una poda por motivos de seguridad y se sustituyeron también las sombrillas y pérgolas que se encontraban deterioradas.

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Próximas actuaciones

Una vez terminada la temporada, está previsto acometer las obras de reforma de las piscinas municipales de El Bayo y Sabinar, cuya inversión asciende a 71.500 euros por cada una de ellas. Estas consistirán en la modificación de las playas, el sistema de rebosado y salida de aguas de los vasos de chapoteo y recreo de ambos recintos. El objetivo es mejorar el sistema de desagüe y rebosado de las piscinas para una mejor depuración, así como la ampliación de las playas para incrementar el espacio para los usuarios.