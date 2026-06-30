El Bono Comercio Ejea agota los 20.000 euros en tan solo seis días

Éxito rotundo del Bono Comercio Ejea, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Ejea a través de Sofejea para fomentar el consumo de proximidad. Tan solo seis días después de que se abriera el plazo, ya se habían descargado y canjeado todos los bonos disponibles, agotando la dotación económica de 20.000 euros y movilizando la actividad comercial en más de 60 establecimientos adheridos.

Han participado 60 establecimientos locales y se han agotado todos los bonos en menos de una semana. / SERVICIO ESPECIAL

Durante el periodo de vigencia de la campaña se llegó a registrar un ritmo medio de canje cercano a un bono por minuto en horario comercial, reflejo de la excelente acogida de la iniciativa entre la ciudadanía ejeana.

La primera emisión de la campaña ha superado los 1.600 usuarios y usuarias registrados, reflejando el elevado interés generado. Un respaldo que pone de manifiesto la importancia del comercio local como motor económico y social del municipio. «Comprando en el comercio de Ejea, ganamos todos», subraya la concejala de Desarrollo Económico, Andrea Rodríguez.

Ayudaas fomento actividad económica De forma paralela, y con el objetivo de contribuir a dinamizar el municipio y el tejido productivo de Ejea de los Caballeros, el órgano municipal ha resuelto la convocatoria de subvenciones 2026 para apoyar la actividad económica y el emprendimiento y fomentar el empleo. Gracias a ellas, como años anteriores, más de 75 negocios locales recibirán en 2026 una ayuda económica directa del Ayuntamiento de Ejea que será como máximo de 1.000 euros (apoyo actividad económica e inversiones productivas) y de 2.000 euros (creación de nueva empresa). Estas cuantías han ayudado a autónomos y micropymes de Ejea de los Caballeros a financiar cerca de 360.000 euros en gastos e inversiones.

Una iniciativa por y para los ejeanos

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha optado por este tipo de ayuda económica para dinamizar el tejido comercial local, beneficiando también a ciudadanos de Ejea y Pueblos, por ser capaz de adaptarse en mayor medida a la realidad ejeana.

Uno de los aspectos más valorados por los negocios ejeanos ha sido la atención prestada a las personas mayores de 65 años, que han podido obtener sus bonos de forma presencial gracias al punto de atención habilitado en Sofejea, dónde se emitieron un total de 650 bonos.

Por otro lado, los comercios participantes han colaborado activamente en la campaña de comunicación y difusión para lograr un mayor alcance e impacto económico.

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Una vez analizados los resultados globales, junto con los comercios locales, se determinará una nueva campaña de bonos por 15.000 euros, prevista para el mes de noviembre, tal y como han demandado los participantes.