NUEVAS INSTALACIONES
La Ciudad Deportiva de Ejea estrena una pista cubierta
La Crónica de Ejea y Pueblos
La Ciudad Deportiva de Ejea se consolida con la puesta en funcionamiento de la nueva pista cubierta. Con 2.000 metros cuadrados, este espacio es ideal para la práctica de múltiples disciplinas deportivas como fútbol sala, baloncesto, tenis, patinaje o gimnasia. Estas instalaciones están ubicadas junto a la pista de pádel y la pista polideportiva.
La inversión total es de 480.000 euros aproximadamente, financiados prácticamente en su totalidad por la Diputación Provincial de Zaragoza.
De esta manera, el ayuntamiento reafirma su apuesta por el deporte. Además, en breve, la pista se completará con unas nuevas gradas para facilitar el uso de estas instalaciones por parte de los equipos locales.
- Los expertos en aire acondicionado coinciden: 'El agua que cae del aparato no hay que tirarla siempre
- La pastelería XXL más famosa de Zaragoza abrirá su primer local en la Margen Izquierda del Ebro: 'Llenos de ganas e ilusión
- El Sabadell, muy enfadado con el Real Zaragoza por el caso Diego Fuoli: 'He hablado con Lalo y le he dicho que no me ha gustado nada
- Noches de ostras y Ferraris: así era trabajar en el casino de Montesblancos de Alfajarín en sus años de máximo lujo
- La política de fichajes de Lalo Arantegui al frente del Real Zaragoza: riesgos, los justos
- El exzaragocista Álvaro Ratón ficha por un equipo de Primera RFEF, pero no coincidirá con el Real Zaragoza
- El fichaje de Escudero por el Real Zaragoza apunta a cerrarse esta semana
- El popular preparador físico de Ibai y entrenador personal de famosos futbolistas no le acompañará en el Real Zaragoza