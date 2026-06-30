Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
SamperEscudero ZaragozaSuceso SabadellCalor AragónLos BañalesAire acondicionado
instagramlinkedin

NUEVAS INSTALACIONES

La Ciudad Deportiva de Ejea estrena una pista cubierta

Este espacio cuenta con 2.000 metros cuadrados para albergar distintas actividades.

Este espacio cuenta con 2.000 metros cuadrados para albergar distintas actividades. / SERVICIO ESPECIAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica de Ejea y Pueblos

Ejea de los Caballeros

La Ciudad Deportiva de Ejea se consolida con la puesta en funcionamiento de la nueva pista cubierta. Con 2.000 metros cuadrados, este espacio es ideal para la práctica de múltiples disciplinas deportivas como fútbol sala, baloncesto, tenis, patinaje o gimnasia. Estas instalaciones están ubicadas junto a la pista de pádel y la pista polideportiva.

La inversión total es de 480.000 euros aproximadamente, financiados prácticamente en su totalidad por la Diputación Provincial de Zaragoza.

Noticias relacionadas

De esta manera, el ayuntamiento reafirma su apuesta por el deporte. Además, en breve, la pista se completará con unas nuevas gradas para facilitar el uso de estas instalaciones por parte de los equipos locales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents