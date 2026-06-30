La Ciudad Deportiva de Ejea estrena una pista cubierta

La Ciudad Deportiva de Ejea se consolida con la puesta en funcionamiento de la nueva pista cubierta. Con 2.000 metros cuadrados, este espacio es ideal para la práctica de múltiples disciplinas deportivas como fútbol sala, baloncesto, tenis, patinaje o gimnasia. Estas instalaciones están ubicadas junto a la pista de pádel y la pista polideportiva.

La inversión total es de 480.000 euros aproximadamente, financiados prácticamente en su totalidad por la Diputación Provincial de Zaragoza.

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De esta manera, el ayuntamiento reafirma su apuesta por el deporte. Además, en breve, la pista se completará con unas nuevas gradas para facilitar el uso de estas instalaciones por parte de los equipos locales.