El consistorio invierte en mejorar la seguridad vial

El ayuntamiento continúa con su apuesta por mejorar la seguridad vial del municipio y para ello colocará 400 nuevas señalizaciones (carteles de lamas de aluminio, indicadores o paneles, planchas y atriles interpretativos) en Ejea y sus Pueblos con una inversión de 135.978 euros.

Esta decisión, se tomó tras la realización de un estudio de los itinerarios de acceso a los distintos polos de interés turístico, servicios y equipamientos municipales de Ejea y sus Pueblos. El estudio contemplaba la señalización direccional para los vehículos, la señalización direccional para peatones concentrada en el centro histórico, así como puntos de información turística ubicados en los puntos neurálgicos de la localidad y atriles interpretativos en sus 3 iglesias.

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En el direccional de vehículos se señalizaban los itinerarios de penetración desde todas las entradas a Ejea de los Caballeros hasta los diferentes polos de interés seleccionados. En el direccional de peatones, los itinerarios de acceso a los diferentes polos de interés seleccionados, nacen en las 3 entradas principales al centro histórico de la localidad, donde en una de ellas se encuentra una zona de aparcamiento. Uno de los objetivos principales de este estudio, era conseguir una señalización moderna y adecuada para que los visitantes lleguen fluidamente hasta las zonas de aparcamiento, estacionen sus vehículos, y accedan a pie hasta los diferentes polos de interés situados en el centro histórico y en al resto del casco urbano de Ejea y sus Pueblos.