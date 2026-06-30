Un fin de curso con un balance muy positivo

El Museo Aquagraria cierra el curso 2025-2026 con un balance especialmente positivo. Más de 1.500 alumnos y alumnas procedentes de más de 25 centros educativos han participado durante este año en las diferentes actividades organizadas por el museo, consolidándolo como uno de los espacios de referencia para las visitas escolares, la educación patrimonial y el aprendizaje experiencial en Aragón.

Más de 1.500 niños y niñas han participado en las actividades del museo durante el año. / SERVICIO ESPECIAL

Durante el curso, estudiantes de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, estudios universitarios y Formación Profesional han conocido de primera mano cómo el agua transformó las Cinco Villas, la evolución de la agricultura, la mecanización del campo y los retos vinculados a la innovación y la sostenibilidad.

Las visitas escolares han combinado recorridos guiados por la colección permanente, talleres didácticos, actividades divulgativas, exposiciones temporales y proyectos especiales como la Jornada Intergeneracional.

Desde Aquagraria destacan especialmente la confianza depositada por los centros educativos y el creciente interés por propuestas que permiten aprender fuera del aula a través de experiencias participativas y adaptadas a cada etapa educativa.

Campus de verano

Sin embargo, la actividad educativa del museo no termina con el curso escolar.

Con la llegada del verano, Aquagraria pone en marcha una nueva edición de su Campus de Verano, una propuesta que acumula más de doce años de experiencia.

Del 22 de junio al 31 de julio, niños y niñas a partir de 5 años podrán participar en un programa que combina experimentación científica, actividades en inglés, juegos deportivos, yincanas, creatividad, naturaleza, juegos de agua y propuestas diseñadas para fomentar la convivencia, la curiosidad y el aprendizaje.

El campus mantiene la filosofía que caracteriza a Aquagraria: aprender haciendo, descubrir experimentando y disfrutar mientras se desarrollan habilidades personales y sociales.

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Con esta doble vertiente, educativa durante el curso y formativa durante el verano, Aquagraria reafirma su compromiso con la educación, la divulgación del patrimonio, la innovación y el desarrollo de actividades dirigidas a la infancia y la juventud en la localidad.