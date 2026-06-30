Ejea duplica su capacidad para examinar a los futuros conductores

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y la Dirección General de Tráfico (DGT) han ampliado el aula informatizada donde se realizan las pruebas teóricas para la obtención del permiso de conducir y contará con más del doble de plazas. En concreto, estas instalaciones ubicadas en el Centro Cívico Cultural, han pasado de 10 a 22 puestos, lo que permite incrementar la capacidad de realización de pruebas teóricas en la comarca de las Cinco Villas. Desde que en noviembre se inauguró este espacio, se han examinado 584 personas.

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros se ha encargado de ejecutar las obras necesarias para la ampliación del espacio y ha dotado la instalación de nuevas pantallas táctiles y mobiliario adicional, con un coste total de 20.980,41 euros. Por su parte, los servicios de la Dirección General de Tráfico han verificado el correcto funcionamiento de los equipos incorporados y el cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones.

Según los responsables, la ampliación de la capacidad contribuye a facilitar el acceso de la ciudadanía de la comarca de las Cinco Villas a los servicios prestados por la DGT y refuerza la colaboración institucional entre ambas administraciones para acercar los servicios públicos al territorio.

Ejea de los Caballeros estrenaba una nueva aula informatizada para realizar las pruebas de control de conocimientos teóricos del carné de conducir el pasado mes de noviembre.

Un espacio que se puso en marcha gracias a la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y la Dirección General de Tráfico.

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En este aula se realizan exámenes en los siguientes horarios: a las 8.15, 9.00, 9.45, 11.30, 12.15 y 13.00 horas. Un total de seis sesiones de pruebas cada 11 días hábiles, lo que representa una capacidad media de 120 exámenes mensuales. La de Ejea ha sido la segunda sala informatizada para este fin que se ha habilitado en la provincia de Zaragoza, un servicio que responde a las necesidades de los vecinos.