NUEVAS INSTALACIONES
Ejea estrena un parque de educación vial para los más pequeños
La Crónica de Ejea y Pueblos
El 22 de junio, en un día caluroso y en plenas celebraciones de San Juan, los más pequeños de Ejea de los Caballeros se convirtieron en protagonistas para inaugurar el nuevo parque de Educación Vial de Ejea de la localidad, ubicado en el entorno de la Ciudad del Agua. Un espacio diseñado y construido para facilitar el aprendizaje, de una forma didáctica y entretenida, de las normas básicas de circulación y en cuyo estreno participaron niños y niñas de entre 5 y 12 años recorriendo las instalaciones en bici, patinete o andando.
El objetivo de esta nueva instalación es que los más pequeños puedan aprender de una manera didáctica y divertida las normas básicas de circulación, tanto con el programa escolar Convive y Circula Seguro, contribuyendo así a su propia seguridad en la vía pública.
Nuevo servicio de ocio y aprendizaje
El nuevo parque, de más de 3.000 metros cuadrados, consta de señalización horizontal y vertical, áreas de descanso al aire libre y cubiertas, fuente, bancos y mesas. Dentro de la zona se ha aprovechado la antigua pajarera del Parque Central, rehabilitándola para destinarla a zona de picnic (espacio climático) con dos mesas tipo merendero y plantas. Además, en el interior del parque de educación vial se han colocado tres papeleras, seis bancos nuevos y 33 árboles del tipo Morus Alba Fruitlles y Tamarix Tetandra con sistema de riego. Toda la zona está vallada con panel de verja.
También se han adquirido varios semáforos, bicicletas, cascos, karts y patines para su uso dentro de la propia instalación. La inversión global de la obra y suministros ha ascendido a 289.000 euros.
Zona de aparcamiento
Al lado del parque se está habilitando una zona de aparcamiento que conectará con los accesos a todas las instalaciones que se están ubicando en esa parte de la Ciudad del Agua. De esta forma, se dota a las instalaciones de un lugar apropiado para poder aparcar los vehículos mientras se utiliza el circuito.
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