‘LAS HORAS DE NUESTRA HISTORIA’
Ejea rememora su pasado medieval con unas jornadas
La Crónica de Ejea y Pueblos
La historia medieval tomó protagonismo en Ejea del 5 al 7 de junio con la celebración de las jornadas Las horas de nuestra historia. La cita comenzó ya el viernes 5 de junio con la exposición de trajes medievales y armamento y la presentación del biocuento inspirado en Alfonso III El Trobador en La Espiral.
Exhibiciones, talleres y actividades
Ya el sábado, por la mañana se abrieron las puertas del mercado medieval y el campamento de rey en la Plaza de Santa María, un espacio que gracias a la ambientación y colaboración de los vecinos hizo que la experiencia inversiva fuera autentica. Además, durante todo el día hubo varias actividades comopor ejemplo, sesiones de bailes medievales, un combate, una exhibición de cetrería, juegos tradicionales y talleres de cerámica para los más pequeños. Más tarde, en La Espiral, Victor Celma impartió una interesante charla bajo el título de Enseñando a través de la piedra.
Por la noche, en la Iglesia Santa María, tuvo lugar la representación teatral Las horas de nuestra historia y el recorrido de la Reina Petronila por las diferentes calles de la localidad. Al finalizar, se realizaron las tradicionales justas medievales en honor al Rey Alfonso II.
Por último, el domingo 7 de junio, continuaron las actividades en el mercado laboral, entre ellas el taller de dibujo infantil, la exhibición de cetrería o el combate. Por otro lado en la Espiral, continuaron los actos con la presentación del libro Primavera en Camelot de Víctor Longares.
Sin duda, fueron unas jornadas muy entretenidas en las que el compromiso de los vecinos y el rigor histórico hicieron que la cita fuera un autentico viaje al pasado, permitiendo conocer la historia de la localidad y acercándola a todos los públicos.
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