Ejea vibrará con los mejores DJs de la zona

Los mejores DJs de la zona se darán cita en Operación DJea, una propuesta innovadora, fresca y cargada de ritmo que se celebrará en Ejea el próximo 3 de julio, de 18 a 22 horas en la Cafetería DUO, un espacio idóneo que se transformará esa tarde en el epicentro musical.

Cada uno de los participantes dispondrá de una sesión en vivo de entre 20 y 30 minutos de duración para desplegar su propio estilo, técnica y, fundamentalmente, su capacidad para conectar y hacer vibrar al público asistente.

La convocatoria está pensada y diseñada, principalmente, para jóvenes talentos no profesionales en activo que tengan entre 14 y 35 años y que figuren empadronados en la provincia de Zaragoza que pudieron inscribirse hasta el 26 de julio.

Premios

En cuanto a los galardones, se dividen en dos categorías. El 1º Premio, elegido por el Jurado, será una tarjeta regalo de Ejea Comercio por valor de 250 euros y el pase directo para actuar en el marco de las Fiestas de la Virgen de la Oliva 2026; mientras que el 2º Premio, elegido por el público asistente, será una tarjeta regalo de Ejea Comercio por valor de 150 euros y la oportunidad de formar parte también del cartel de actuaciones musicales de las fiestas patronales.

Jurado

El jurado, estará integrado por un técnico del Área de Juventud del Ayuntamiento, un organizador del evento Mézclate conmigo 2026, el concejal del área de Juventud y reconocidos DJs profesionales de largo recorrido.

Los criterios en los que se apoyará el jurado técnico para su decisión final contemplarán la calidad técnica de la mezcla, la presencia escénica y capacidad de animación, la creatividad en la edición audiovisual, así como la sintonía directa con el público joven y la adecuación de la sesión a las tendencias del panorama juvenil actual.

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Por último, desde la organización se recuerda que la participación en este certamen conlleva la aceptación íntegra de sus bases reguladoras. Asimismo, los participantes cederán los derechos de difusión de sus intervenciones exclusivamente para fines promocionales del Área de Juventud.