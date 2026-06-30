La ejeana María Laborda bate su marca personal en la Copa del Mundo

La escaladora ejeana, María Laborda, batió su marca personal en la Copa del Mundo, que se disputó del 28 al 31 de mayo en Madrid. Con un tiempo de 7,54 segundos, a sus 21 años, consiguió una lograda 23ª posición en la categoría absoluta de escalada en velocidad, quedándose a las puertas de la final dónde se clasifican las 16 primeras. Un logro muy importante ya que la Copa del Mundo es la tercera competición internacional en escalada por detrás de los Juegos Olímpicos y el Mundial.

Para María, disputar esta prueba en España cerca de su gente, fue todo un aliciente. «No tenía muchas expectativas, sí que es verdad que ahora en el circuito europeo estoy en buenas posiciones, pero en la Copa del Mundo el nivel estaba súper alto. Iba sin presión y bueno, con todos los amigos y la familia allí, la verdad que me crecí mucho y logré una gran marca», señala Laborda.

Pese al resultado final, la competición no empezó de la mejor manera. El calor, y la gran dificultad del muro hicieron que muchas participantes, entre ellas María, se cayeran en la primera oportunidad, jugándoselo todo en un único intento. «Las condiciones del muro eran bastante duras porque hacía muchísimo calor, el sol daba todo el rato en el muro y muchas chicas fallamos. Claro, eso hizo que tuviéramos ya que solo nos quedaba un intento. En el segundo, salieron mejor las cosas y quedé en la posición número 23».

Noticias relacionadas

Tras lograr esta gran marca, María ya piensa en las siguientes pruebas de la Copa de Europa que tiene durante este verano, dónde tendría que hacer una marca inferior a los 7,38 segundos para poder clasificar a las siguientes Copas del Mundo, su siguiente reto a corto plazo. Sin duda alguna, el talento, esfuerzo y compromiso caracterizan a esta joven ejeana con un futuro todavía prometedor en el mundo de la escalada.