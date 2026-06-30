La Emapa exhibe un curso lleno de creatividad

Hasta el próximo 24 de julio se puede ver Formas del hacer, la exposición con la que la Escuela Municipal de Artes Plásticas y Artesanías (Emapa) de Ejea de los Caballeros saca pecho de los trabajos realizados por sus alumnos a lo largo del curso. Una muestra amplia y variada de la riqueza y diversidad de disciplinas que se trabajan en sus diferentes talleres de pintura y dibujo, manualidades, bolillos, indumentaria tradicional y cerámica.

La joven creativa y artista ejeana Marta Carnicer Bureta ha diseñado el cartel que ilustra esta muestra.

Este espacio de creatividad, además de ser centros de aprendizaje, son también espacios de convivencia en los que las personas entablan relaciones personales y de amistad y comparten afición e inquietudes, por lo que se puede decir que cumplen una doble función social y cultural. Aun siendo aprendices y aficionados, con sus trabajos nos dan lecciones de creatividad, de ilusión y de crecimiento personal.

Noticias relacionadas

La exposición permanecerá abierta hasta el día 24 de julio y podrá visitarse de martes a sábado, en horarios de 6 a 9 de la tarde.