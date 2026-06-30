Farasdués guarda su memoria en un libro

Las tradiciones permanecen en el tiempo y constituyen la identidad de todo un pueblo. El pasado 30 de mayo se presentó en el salón de baile de Farasdués el libro Retrato de Farasdués, una obra que recoge la historia y memoria de este pueblo de colonización.

Publicado por la Asociación de Vecinos San Antonio de Farasdués con el apoyo de la Institución Fernando El Católico, este libro ofrece un minucioso recorrido por las tradiciones de este pueblo con testimonios y relatos acompañados de una cuidada de imágenes antiguas, que contribuyen a hacer del libro un legado de extraordinario valor.

La obra comenzó a fraguarse en el año 2017, cuando los miembros de la asociación de vecinos comenzaron a recopilar numerosos documentos y datos de la historia reciente. En el libro se detallan varios aspectos de la vida cotidiana del pueblo como: El entorno, Los Servicios Generales, Los trabajos públicos, El campo, El ganado, Otras faenas. Las artesanías, El quehacer y la vida en la casa, El ciclo de la vida, La Cultura, La iglesia y El ciclo festivo.

Además todos estos temas se han acompañado con una amplia colección de fotografías, reunidas con gran esfuerzo y la colaboración de muchas personas.

Por último, como apéndices se incluye una relación de frases y dichos recogidos durante el proceso de elaboración de la obra, así como un vocabulario de las palabras que fueron surgiendo en las grabaciones efectuadas.

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Sin duda, se trata de una obra única que recoge toda la esencia del municipio haciendo que sus tradiciones y costumbres permanezcan en nuestro recuerdo.