PRESENTACIÓN LITERARIA
Farasdués guarda su memoria en un libro
La Crónica de Ejea y Pueblos
Las tradiciones permanecen en el tiempo y constituyen la identidad de todo un pueblo. El pasado 30 de mayo se presentó en el salón de baile de Farasdués el libro Retrato de Farasdués, una obra que recoge la historia y memoria de este pueblo de colonización.
Publicado por la Asociación de Vecinos San Antonio de Farasdués con el apoyo de la Institución Fernando El Católico, este libro ofrece un minucioso recorrido por las tradiciones de este pueblo con testimonios y relatos acompañados de una cuidada de imágenes antiguas, que contribuyen a hacer del libro un legado de extraordinario valor.
La obra comenzó a fraguarse en el año 2017, cuando los miembros de la asociación de vecinos comenzaron a recopilar numerosos documentos y datos de la historia reciente. En el libro se detallan varios aspectos de la vida cotidiana del pueblo como: El entorno, Los Servicios Generales, Los trabajos públicos, El campo, El ganado, Otras faenas. Las artesanías, El quehacer y la vida en la casa, El ciclo de la vida, La Cultura, La iglesia y El ciclo festivo.
Además todos estos temas se han acompañado con una amplia colección de fotografías, reunidas con gran esfuerzo y la colaboración de muchas personas.
Por último, como apéndices se incluye una relación de frases y dichos recogidos durante el proceso de elaboración de la obra, así como un vocabulario de las palabras que fueron surgiendo en las grabaciones efectuadas.
Sin duda, se trata de una obra única que recoge toda la esencia del municipio haciendo que sus tradiciones y costumbres permanezcan en nuestro recuerdo.
- Los expertos en aire acondicionado coinciden: 'El agua que cae del aparato no hay que tirarla siempre
- La pastelería XXL más famosa de Zaragoza abrirá su primer local en la Margen Izquierda del Ebro: 'Llenos de ganas e ilusión
- El Sabadell, muy enfadado con el Real Zaragoza por el caso Diego Fuoli: 'He hablado con Lalo y le he dicho que no me ha gustado nada
- Noches de ostras y Ferraris: así era trabajar en el casino de Montesblancos de Alfajarín en sus años de máximo lujo
- La política de fichajes de Lalo Arantegui al frente del Real Zaragoza: riesgos, los justos
- El exzaragocista Álvaro Ratón ficha por un equipo de Primera RFEF, pero no coincidirá con el Real Zaragoza
- El fichaje de Escudero por el Real Zaragoza apunta a cerrarse esta semana
- El popular preparador físico de Ibai y entrenador personal de famosos futbolistas no le acompañará en el Real Zaragoza