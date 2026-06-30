Más orgullosos que nunca, Ejea defiende la diversidad

Un año más, como cada 28 de junio, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros reafirma su compromiso con la igualdad, la diversidad y la defensa de los derechos de todas las personas, impulsando acciones que promueven el respeto, la convivencia y la visibilidad de la diversidad en todo el municipio.

Y es que este compromiso va más allá de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, se refleja tanto en la Declaración Institucional aprobada por el Pleno como en las distintas iniciativas que desarrolla el Servicio de Igualdad y Diversidad, orientadas a fomentar relaciones basadas en los buenos tratos y a prevenir cualquier forma de discriminación o violencia.

Una de estas iniciativas son los Puntos Violeta y Arcoíris, que continúan ampliando su presencia en el municipio como espacios de prevención, información y acompañamiento frente a las violencias machistas y la LGTBIfobia.

Con motivo del 28J, se ha instalado una lona de grandes dimensiones con el mensaje: «Oye, tengo que decirte una cosita: soy heterosexual. ¿A que suena absurdo? Pues imagina tener que justificar lo contrario toda tu vida». Con este lema se invita a la ciudadanía a ponerse en el lugar de las personas LGTBI y a reflexionar sobre situaciones cotidianas que todavía hoy muchas personas siguen viviendo como consecuencia de prejuicios y estereotipos.

Además, las banderas arcoíris se han colocado en los balcones de los ayuntamientos de Ejea y sus Pueblos con motivo de esta jornada internacional.

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Este trabajo tendrá continuidad durante todo el verano con la instalación de Puntos de Prevención en las fiestas de los Pueblos. La campaña Estas fiestas no des la chapa; póntela o pónsela arrancará el próximo 10 de julio en Valareña (17.30 horas, piscinas municipales), llevando información, sensibilización y materiales preventivos de la mano de profesionales de la educación afectivo-sexual.