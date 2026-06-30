Una realidad menos visible

Ejea de los Caballeros debatió sobre las adicciones desde la mirada femenina. El pasado 6 de junio, la localidad acogió el Congreso Autonómico de Aragón sobre adicciones y las jornadas comarcales organizadas por la Asociación Cinco Villas de Alcohólicos y Adictos Rehabilitados.

Bajo el título mujer adicta, la sesión se centro en abordar el fenómeno de las adicciones desde la mirada de la mujer y a través de la voz y la experiencia de mujeres profesionales y expertas en este ámbito.

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Sin duda, fue espacio de reflexión y aprendizaje en el que analizar una realidad que, durante mucho tiempo, ha permanecido menos visible, en la sombra, y que requiere una atención especializada desde las políticas públicas, la intervención social y la coordinación institucional.